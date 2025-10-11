РУС
Новости Ситуация на Добропольском направлении
1 306 6

Силы обороны остановили наступление РФ на Добропольском направлении и уничтожили 57 единиц техники

Бои на Добропольском направлении

Украинские десантники совместно с подразделениями ВСУ отбили атаку трех российских бригад и полка морпехов возле Владимировки и Софиевки. Уничтожены танки, бронемашины и мототехника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмм сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"На Добропольском направлении враг попытался продавить нашу оборону, пойдя в штурм тремя бригадами и полком морской пехоты, чтобы захватить Владимировку и Софиевку. Наступление поддерживали шесть танков, около сорока боевых бронированных машин, более сорока единиц автомобильной техники и несколько сотен личного состава", - отметил генерал.

По его словам, "группировка Десантно-штурмовых войск совместно со смежными подразделениями приняла бой и остановила противника".

Уничтожены три танка, 13 бронемашин, 41 единица мототехники, а также поврежден тягач.

Кроме того, российская армия потеряла около 100 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потери армии РФ под Добропольем составляют около 13 тысяч. Враг отступил - Зеленский

Автор: 

Донецкая область (10962) боевые действия (4988) Десантно-штурмовые войска (242) Покровский район (1068) Доброполье (104)
зер гут👍
11.10.2025 13:37 Ответить
Спецоперация идет строго в соответствии с намеченным планом
11.10.2025 13:45 Ответить
я канешно вибачаюсь, який ще наступ зупинили? Сирський та Президент Всесвіту казали, що це ми наступаємо під Добропіллям.
11.10.2025 13:47 Ответить
А какая разніца? Всю інформацію від сирських, зєльонскіх, ГШ і тому подібних офіційних джерел бажано сприймати як інформаційне шумовиння. Діпстейт обєктивна оцінка всьому їхньому звіздєжу.
11.10.2025 14:03 Ответить
а краще знайомитися із інформацією із альтернативних джерел: і із тією і із тією!!!
11.10.2025 14:05 Ответить
А що ви маєте на увазі під " альтернативні джерела"? Мені Діпстейта цілком досить щоб розуміти поточну ситуацію
11.10.2025 14:09 Ответить
 
 