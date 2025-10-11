Силы обороны остановили наступление РФ на Добропольском направлении и уничтожили 57 единиц техники
Украинские десантники совместно с подразделениями ВСУ отбили атаку трех российских бригад и полка морпехов возле Владимировки и Софиевки. Уничтожены танки, бронемашины и мототехника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмм сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".
"На Добропольском направлении враг попытался продавить нашу оборону, пойдя в штурм тремя бригадами и полком морской пехоты, чтобы захватить Владимировку и Софиевку. Наступление поддерживали шесть танков, около сорока боевых бронированных машин, более сорока единиц автомобильной техники и несколько сотен личного состава", - отметил генерал.
По его словам, "группировка Десантно-штурмовых войск совместно со смежными подразделениями приняла бой и остановила противника".
Уничтожены три танка, 13 бронемашин, 41 единица мототехники, а также поврежден тягач.
Кроме того, российская армия потеряла около 100 человек.
