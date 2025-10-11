Сили оборони зупинили наступ РФ на Добропільському напрямку та знищили 57 одиниць техніки

Українські десантники спільно з підрозділами ЗСУ відбили атаку трьох російських бригад і полку морпіхів біля Володимирівки та Софіївки. Знищено танки, бронемашини й мототехніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграм повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

"На Добропільському напрямку ворог спробував продавити нашу оборону, пішовши у штурм трьома бригадами та полком морської піхоти, аби захопити Володимирівку і Софіївку. Наступ підтримували шість танків, близько сорока бойових броньованих машин, понад сорок одиниць автомобільної техніки та кілька сотень особового складу", - зазначив генерал.

За його словами, "угруповання Десантно-штурмових військ спільно з суміжними підрозділами прийняло бій і зупинило противника".

Знищені три танки, 13 бронемашин, 41 одиниця мототехніки, а також пошкоджений тягач.

Крім того, російська армія втратила близько 100 осіб.

