Сили оборони зупинили наступ РФ на Добропільському напрямку та знищили 57 одиниць техніки

Бої на Добропільському напрямку

Українські десантники спільно з підрозділами ЗСУ відбили атаку трьох російських бригад і полку морпіхів біля Володимирівки та Софіївки. Знищено танки, бронемашини й мототехніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграм повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

"На Добропільському напрямку ворог спробував продавити нашу оборону, пішовши у штурм трьома бригадами та полком морської піхоти, аби захопити Володимирівку і Софіївку. Наступ підтримували шість танків, близько сорока бойових броньованих машин, понад сорок одиниць автомобільної техніки та кілька сотень особового складу", - зазначив генерал.

За його словами, "угруповання Десантно-штурмових військ спільно з суміжними підрозділами прийняло бій і зупинило противника".

Знищені три танки, 13 бронемашин, 41 одиниця мототехніки, а також пошкоджений тягач.

Крім того, російська армія втратила близько 100 осіб.

зер гут👍
11.10.2025 13:37 Відповісти
Спецоперация идет строго в соответствии с намеченным планом
11.10.2025 13:45 Відповісти
я канешно вибачаюсь, який ще наступ зупинили? Сирський та Президент Всесвіту казали, що це ми наступаємо під Добропіллям.
11.10.2025 13:47 Відповісти
А какая разніца? Всю інформацію від сирських, зєльонскіх, ГШ і тому подібних офіційних джерел бажано сприймати як інформаційне шумовиння. Діпстейт обєктивна оцінка всьому їхньому звіздєжу.
11.10.2025 14:03 Відповісти
а краще знайомитися із інформацією із альтернативних джерел: і із тією і із тією!!!
11.10.2025 14:05 Відповісти
А що ви маєте на увазі під " альтернативні джерела"? Мені Діпстейта цілком досить щоб розуміти поточну ситуацію
11.10.2025 14:09 Відповісти
 
 