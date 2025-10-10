УКР
Втрати армії РФ під Добропіллям становлять близько 13 тисяч. Ворог відступив - Зеленський

зсу

Російське командування намагалося розблокувати свої війська в районі Добропілля на Донеччині, але зазнало невдачі. Триває зачистка території біля Володимирівки.

Про це президент Україні Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, сьогодні наступальні дії були з російської сторони –– районах Володимирівки, Шахівки та Софіївки.

"Вони хотіли розблокувати своїх військових. Ви знаєте, вони зазнали втрат на сьогодні близько 13 тисяч вже і тому хотіли розблокувати своїх військових. Зазнали втрат, відступили, техніка знищена і зараз іде зачистка Володимирівки", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія терміново намагається захопити Покровськ через втрати в Добропіллі, - Зеленський

ну подивився твої потужні відосіки і відстиупив
10.10.2025 20:17 Відповісти
Верховний головком "впірьод-впірьод":
Відступів нема, кацапи мруть як мухи, перемога вже близько!
10.10.2025 20:24 Відповісти
Ворог може і видступив, а ти ще досі живий. А на стадіони грозився шо ви всі вмрете. То коли вже готувати баяни.
10.10.2025 20:24 Відповісти
Враг отступил? А зачем врагу дали отступить? Зачем и кто? Врага надо было уничтожить!!!
10.10.2025 20:43 Відповісти
Та то ещё знать бы в какую сторону отступали.
10.10.2025 21:24 Відповісти
Боров породний кацапське підрило ти куди своє рило сунеш до нового року можеш на холодець піти і
10.10.2025 21:47 Відповісти
куди відступив, на Запоріжжя ?
10.10.2025 20:51 Відповісти
Геть верховного ішака!
10.10.2025 21:19 Відповісти
Ще одна кацапсяча шавка гавкнув і в будку команди голрс не було
10.10.2025 21:48 Відповісти
 
 