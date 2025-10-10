Втрати армії РФ під Добропіллям становлять близько 13 тисяч. Ворог відступив - Зеленський

Російське командування намагалося розблокувати свої війська в районі Добропілля на Донеччині, але зазнало невдачі. Триває зачистка території біля Володимирівки.

Про це президент Україні Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, сьогодні наступальні дії були з російської сторони –– районах Володимирівки, Шахівки та Софіївки.

"Вони хотіли розблокувати своїх військових. Ви знаєте, вони зазнали втрат на сьогодні близько 13 тисяч вже і тому хотіли розблокувати своїх військових. Зазнали втрат, відступили, техніка знищена і зараз іде зачистка Володимирівки", - додав Зеленський.

