Потери армии РФ под Добропольем составляют около 13 тысяч. Враг отступил, - Зеленский
Российское командование пыталось разблокировать свои войска в районе Доброполья на Донетчине, но потерпело неудачу. Продолжается зачистка территории возле Владимировки.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, сегодня наступательные действия были с российской стороны - районах Владимировки, Шаховки и Софиевки.
"Они хотели разблокировать своих военных. Вы знаете, они понесли потери на сегодня около 13 тысяч уже и поэтому хотели разблокировать своих военных. Понесли потери, отступили, техника уничтожена и сейчас идет зачистка Владимировки", - добавил Зеленский.
Відступів нема, кацапи мруть як мухи, перемога вже близько!