Потери армии РФ под Добропольем составляют около 13 тысяч. Враг отступил, - Зеленский

Российское командование пыталось разблокировать свои войска в районе Доброполья на Донетчине, но потерпело неудачу. Продолжается зачистка территории возле Владимировки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сегодня наступательные действия были с российской стороны - районах Владимировки, Шаховки и Софиевки.

"Они хотели разблокировать своих военных. Вы знаете, они понесли потери на сегодня около 13 тысяч уже и поэтому хотели разблокировать своих военных. Понесли потери, отступили, техника уничтожена и сейчас идет зачистка Владимировки", - добавил Зеленский.

ну подивився твої потужні відосіки і відстиупив
10.10.2025 20:17 Ответить
Верховний головком "впірьод-впірьод":
Відступів нема, кацапи мруть як мухи, перемога вже близько!
10.10.2025 20:24 Ответить
Ворог може і видступив, а ти ще досі живий. А на стадіони грозився шо ви всі вмрете. То коли вже готувати баяни.
10.10.2025 20:24 Ответить
Враг отступил? А зачем врагу дали отступить? Зачем и кто? Врага надо было уничтожить!!!
