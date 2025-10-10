Потери армии РФ под Добропольем составляют около 13 тысяч. Враг отступил, - Зеленский

Российское командование пыталось разблокировать свои войска в районе Доброполья на Донетчине, но потерпело неудачу. Продолжается зачистка территории возле Владимировки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сегодня наступательные действия были с российской стороны - районах Владимировки, Шаховки и Софиевки.

"Они хотели разблокировать своих военных. Вы знаете, они понесли потери на сегодня около 13 тысяч уже и поэтому хотели разблокировать своих военных. Понесли потери, отступили, техника уничтожена и сейчас идет зачистка Владимировки", - добавил Зеленский.

