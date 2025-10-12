Глава Минэнерго Гринчук поручила разработать механизмы усиления защиты объектов генерации
В субботу, 11 октября, министр энергетики Светлана Гринчук посетила объекты энергетики, которые подверглись поражениям в результате российских атак.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, сообщает Цензор.НЕТ.
По результатам инспекции министр поручила наработать механизмы и технические возможности усиления физической защиты объектов генерации.
"Приоритеты неизменны - усилить инженерную защиту и противовоздушную оборону, увеличить резерв оборудования, сократить срок аварийно-восстановительных работ. Работаем над этим с международными партнерами. Несмотря на замысел врага, должны обеспечить успешное прохождение отопительного сезона", - сказала Гринчук.
