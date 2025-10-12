РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7200 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Восстановление энергосистемы
1 462 32

Глава Минэнерго Гринчук поручила разработать механизмы усиления защиты объектов генерации

гринчук

В субботу, 11 октября, министр энергетики Светлана Гринчук посетила объекты энергетики, которые подверглись поражениям в результате российских атак.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По результатам инспекции министр поручила наработать механизмы и технические возможности усиления физической защиты объектов генерации.

"Приоритеты неизменны - усилить инженерную защиту и противовоздушную оборону, увеличить резерв оборудования, сократить срок аварийно-восстановительных работ. Работаем над этим с международными партнерами. Несмотря на замысел врага, должны обеспечить успешное прохождение отопительного сезона", - сказала Гринчук.

Читайте также: Зеленский критикует защиту киевских ТЭЦ: Вопрос не только в ПВО

Автор: 

энергетика (2675) Минэнерго (398) Гринчук Светлана (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Будуть будувати четвертий і п'ятий рівні?

показать весь комментарий
11.10.2025 23:37 Ответить
+20
"Посилити, збільшити, скоротити"

Потужні доручення, котрі ніхто не буде виконувати.
показать весь комментарий
11.10.2025 23:36 Ответить
+17
А кому доручила? Щось немає прізвищ, аби потім люди знали зто має нести відповідальність.
показать весь комментарий
11.10.2025 23:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Посилити, збільшити, скоротити"

Потужні доручення, котрі ніхто не буде виконувати.
показать весь комментарий
11.10.2025 23:36 Ответить
Потому, шо оно не имеет как всегда конкретики.
показать весь комментарий
11.10.2025 23:58 Ответить
То все сказано для наріду 73%. Робити ніхто нічого не буде. Добре, що 73% мають великі вуха, на які вже сьомий рік вміщається локшина від влади. В черговий раз під програму вкрадуть бюджетні мільярди бідної країни, Ось і все.
показать весь комментарий
12.10.2025 08:12 Ответить
Ну що за поспіх,всього 4 рік війни! На шостому може почнете....
показать весь комментарий
12.10.2025 09:35 Ответить
А кому доручила? Щось немає прізвищ, аби потім люди знали зто має нести відповідальність.
показать весь комментарий
11.10.2025 23:36 Ответить
Будуть будувати четвертий і п'ятий рівні?

показать весь комментарий
11.10.2025 23:37 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2025 00:04 Ответить
"Сделаем, Михалыч..."(с)
показать весь комментарий
11.10.2025 23:39 Ответить
То значить, або Зеля тільки звиздів у гундосцятині, і не давав ніякого доручення, або все ж давав, але на нього клали великий рубильник, і нічого не зробили?
показать весь комментарий
11.10.2025 23:41 Ответить
Рояльний інструмент клали..
показать весь комментарий
11.10.2025 23:45 Ответить
А цю манду міністерку можна на кілька тижнів оселити десь у Дніпровському, Деснянському або Дарницькому районі??)) Або Борти/Бориспіль?
показать весь комментарий
11.10.2025 23:43 Ответить
Прямо під трансформатором? Можна. Пляшку води, спальник та кайданки.
показать весь комментарий
12.10.2025 00:55 Ответить
Реально посилити інженерний захист та протиповітряну оборону можливо лише покращивши протиповітряну оборону за рахунок літаків, ракет, дронів, лазерів..............
показать весь комментарий
11.10.2025 23:43 Ответить
До середини 1991 року війська ППО СРСР складалися з Московського округу ППО, 11 армій ППО,
до складу яких входили 20 корпусів та 20 дивізій ППО.
 Існували також окремі частини центрального підпорядкування.
показать весь комментарий
11.10.2025 23:50 Ответить
Коли я, в союзi, радистом, срочну служив, у мене це називалось "Десятая отдельная армия ПВО".
показать весь комментарий
12.10.2025 00:42 Ответить
Прозорлива міністерка. Зіграла на упередження.
показать весь комментарий
11.10.2025 23:45 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.10.2025 23:49 Ответить
Об'єкти генерації обгородять парканом з сітки рабиці?🤔
показать весь комментарий
11.10.2025 23:45 Ответить
Ні, мангали з шашликами навішають..
показать весь комментарий
11.10.2025 23:50 Ответить
Миттева реакція 👍
показать весь комментарий
11.10.2025 23:52 Ответить
Памятник пуштуну??
показать весь комментарий
12.10.2025 00:14 Ответить
" ...доручила напрацювати механізми посилення захисту ..." Розумна . аж страшно !
показать весь комментарий
12.10.2025 00:17 Ответить
Ну такими темпами зеленое быдло наконец-то выполнит свои предвыборные обещания и всех обеспечит шашлыками возле подьездов. Света и газа не будет - будем и в Киеве готовить на кострах возле домов , как сейчас в Шостке. Зеленые пид@ры как вам ржется? не наржались еще за 7 лет?
показать весь комментарий
12.10.2025 00:32 Ответить
Щоб зедібіли щось зрозуміли, потрібно щоб вони зиму просиділи без опалення та світла.
При цьому заборонити дивитись серіал про Голобородька.
І то не факт.
показать весь комментарий
12.10.2025 00:59 Ответить
Голобородько с завгоспом підбирають по своєму уму цих клоунів
показать весь комментарий
12.10.2025 06:00 Ответить
Ця тупа вівця запам'ятається як найгірший міністр енергетики за всю історію України
показать весь комментарий
12.10.2025 07:53 Ответить
Її треба повісити на площі Незалежності.
показать весь комментарий
12.10.2025 08:52 Ответить
Усіх
показать весь комментарий
12.10.2025 09:16 Ответить
 
 