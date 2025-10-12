Войска РФ били ракетой и 118 дронами, обезврежено 103 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 12 октября (с 20.00 11 октября) войска РФ атаковали Украину 118-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, около 50 из них - "шахеды"; а также управляемой авиационной ракетой Х-31 с ВОТ Запорожской обл.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере, востоке и юге страны.
"Зафиксировано попадание 1 ракеты и 15 ударных БПЛА на 10 локациях", - говорится в сообщении.
"Атака продолжается - на севере и востоке зашли новые группы ударных БпЛА. Соблюдайте меры безопасности!", - добавили в Воздушных силах.
