Войска РФ били ракетой и 118 дронами, обезврежено 103 БПЛА, - Воздушные силы

ПВО уничтожает шахиды

В ночь на 12 октября (с 20.00 11 октября) войска РФ атаковали Украину 118-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, около 50 из них - "шахеды"; а также управляемой авиационной ракетой Х-31 с ВОТ Запорожской обл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере, востоке и юге страны.

"Зафиксировано попадание 1 ракеты и 15 ударных БПЛА на 10 локациях", - говорится в сообщении.

"Атака продолжается - на севере и востоке зашли новые группы ударных БпЛА. Соблюдайте меры безопасности!", - добавили в Воздушных силах.

