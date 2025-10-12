Війська РФ били ракетою та 118 дронами, знешкоджено 103 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 12 жовтня (із 20.00 11 жовтня) війська РФ атакували Україну 118-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, близько 50 із них - "шахеди"; а також керованою авіаційною ракетою Х-31 із ТОТ Запорізької обл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни.

"Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях", - йдеться у повідомленні.

"Атака триває - на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!", - додали в Повітряних силах.