Враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Белгороде-Днестровском: часть города без света и воды

В Белгороде-Днестровском Одесской области продолжаются восстановительные работы после вражеского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Белгород-Днестровского городского совета.

Как отмечается, в результате вражеской атаки БПЛА на город в ночь на 12 октября 2025 года частично пострадали объекты критической инфраструктуры громады.

"По состоянию на утро в некоторых районах города временно отсутствует электро- и водоснабжение. Сейчас работники коммунальных предприятий города и специалисты компании "ДТЭК" проводят ремонтно-восстановительные работы для скорейшего восстановления стабильного функционирования систем жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, ориентировочное время восстановления подачи воды в сети водоснабжения - 12:30.

