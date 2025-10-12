Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури в Білгороді-Дністровському: частина міста без світла та води
У Білгороді-Дністровському на Одещині тривають відновлювальні роботи після ворожого обстрілу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Білгород-Дністровської міської ради.
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки БПЛА на місто в ніч на 12 жовтня 2025 року частково постраждали об’єкти критичної інфраструктури громади.
"Станом на ранок у деяких районах міста тимчасово відсутнє електро- та водопостачання. Наразі працівники комунальних підприємств міста і спеціалісти компанії "ДТЕК" проводять ремонтно-відновлювальні роботи для якнайшвидшого відновлення стабільного функціонування систем життєзабезпечення", - йдеться у повідомленні.
За даними міськради, орієнтовний час відновлення подачі води у мережі водопостачання - 12:30.
