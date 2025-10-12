УКР
Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури в Білгороді-Дністровському: частина міста без світла та води

У Білгороді-Дністровському на Одещині тривають відновлювальні роботи після ворожого обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Білгород-Дністровської міської ради.

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки БПЛА на місто в ніч на 12 жовтня 2025 року частково постраждали об’єкти критичної інфраструктури громади.

"Станом на ранок у деяких районах міста тимчасово відсутнє електро- та водопостачання. Наразі працівники комунальних підприємств міста і спеціалісти компанії "ДТЕК" проводять ремонтно-відновлювальні роботи для якнайшвидшого відновлення стабільного функціонування систем життєзабезпечення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог прицільно вдарив по енергетичній інфраструктурі Донеччини: область знеструмлена

За даними міськради, орієнтовний час відновлення подачі води у мережі водопостачання - 12:30.

