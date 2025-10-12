В руках подростка взорвался неизвестный предмет в центре Днепра: его госпитализировали

Вечером 11 октября в центре города Днепр произошел взрыв, предварительно - в руках у подростка взорвался неизвестный предмет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полиция устанавливает обстоятельства взрыва.

Так, в субботу, около 19:40 в полицию поступило сообщение о взрыве на площади Успенской в Соборном районе города.

По предварительной информации, в руках у подростка взорвался неизвестный предмет.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Днепровского районного управления полиции №1 и ювенальные полицейские.

Пострадавшего 15-летнего парня доставили в больницу - он получил травму руки.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

