РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7180 посетителей онлайн
Новости Взрыв неизвестного предмета
390 1

В руках подростка взорвался неизвестный предмет в центре Днепра: его госпитализировали

В руках подростка взорвался неизвестный предмет

Вечером 11 октября в центре города Днепр произошел взрыв, предварительно - в руках у подростка взорвался неизвестный предмет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полиция устанавливает обстоятельства взрыва.

Так, в субботу, около 19:40 в полицию поступило сообщение о взрыве на площади Успенской в Соборном районе города.

По предварительной информации, в руках у подростка взорвался неизвестный предмет.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Днепровского районного управления полиции №1 и ювенальные полицейские.

Пострадавшего 15-летнего парня доставили в больницу - он получил травму руки.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Также читайте: Сдетонировало взрывное устройство: два человека погибли и два получили ранения в Казачьей Лопани

Автор: 

взрывчатка (866) Днепр (4517) подростки (482) Днепропетровская область (4555) Днепровский район (180)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як повідомили Телеграм-канали, - іграшка, що він знайшов навулиці!
показать весь комментарий
12.10.2025 10:32 Ответить
 
 