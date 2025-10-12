В руках подростка взорвался неизвестный предмет в центре Днепра: его госпитализировали
Вечером 11 октября в центре города Днепр произошел взрыв, предварительно - в руках у подростка взорвался неизвестный предмет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, полиция устанавливает обстоятельства взрыва.
Так, в субботу, около 19:40 в полицию поступило сообщение о взрыве на площади Успенской в Соборном районе города.
По предварительной информации, в руках у подростка взорвался неизвестный предмет.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Днепровского районного управления полиции №1 и ювенальные полицейские.
Пострадавшего 15-летнего парня доставили в больницу - он получил травму руки.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Mascha Kusik
показать весь комментарий12.10.2025 10:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль