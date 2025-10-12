У руках підлітка вибухнув невідомий предмет у центрі Дніпра: його шпиталізували
Увечері 11 жовтня у центрі міста Дніпро стався вибух, попередньо - в руках у підлітка вибухнув невідомий предмет.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поліція встановлює обставини вибуху.
Так, у суботу, близько 19:40 до поліції надійшло повідомлення про вибух на площі Успенській у Соборному районі міста.
За попередньою інформацією, в руках у підлітка вибухнув невідомий предмет.
На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 та ювенальні поліцейські.
Постраждалого 15-річного хлопця доставили до лікарні - він дістав травму руки.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mascha Kusik
показати весь коментар12.10.2025 10:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
sergey yakovenko #550599
показати весь коментар12.10.2025 11:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль