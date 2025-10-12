УКР
У руках підлітка вибухнув невідомий предмет у центрі Дніпра: його шпиталізували

У руках підлітка вибухнув невідомий предмет

Увечері 11 жовтня у центрі міста Дніпро стався вибух, попередньо - в руках у підлітка вибухнув невідомий предмет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поліція встановлює обставини вибуху.

Так, у суботу, близько 19:40 до поліції надійшло повідомлення про вибух на площі Успенській у Соборному районі міста.

За попередньою інформацією, в руках у підлітка вибухнув невідомий предмет.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 та ювенальні поліцейські.

Постраждалого 15-річного хлопця доставили до лікарні - він дістав травму руки.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Як повідомили Телеграм-канали, - іграшка, що він знайшов навулиці!
показати весь коментар
12.10.2025 10:32 Відповісти
Скоріше за все ніс вибухівку щоб підзаробити. Ну і х*й з ним.
показати весь коментар
12.10.2025 11:40 Відповісти
 
 