У руках підлітка вибухнув невідомий предмет у центрі Дніпра: його шпиталізували

Увечері 11 жовтня у центрі міста Дніпро стався вибух, попередньо - в руках у підлітка вибухнув невідомий предмет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поліція встановлює обставини вибуху.

Так, у суботу, близько 19:40 до поліції надійшло повідомлення про вибух на площі Успенській у Соборному районі міста.

За попередньою інформацією, в руках у підлітка вибухнув невідомий предмет.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 та ювенальні поліцейські.

Постраждалого 15-річного хлопця доставили до лікарні - він дістав травму руки.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

