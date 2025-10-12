Ситуация в энергосистеме - контролируемая, но восстановительные работы осложняются постоянными вражескими обстрелами, - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины осложнена из-за постоянных вражеских обстрелов, но остается контролируемой. В данное время аварийные отключения не применяются ни в одном регионе.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас ситуация в энергосистеме осложнена из-за постоянных российских обстрелов. В то же время, она остается контролируемой. Ни в одном из регионов не применяются аварийные отключения", - сказала чиновница.

В то же время она уточнила, что только на Черниговском энергоузле применяются графики почасовых отключений в размере одной очереди.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Гринчук отметила, что энергетики круглосуточно проводят восстановительные работы, когда враг прицельно обстреливает, в том числе, и ремонтные бригады. Так, из-за российских атак 11 октября погибли двое рабочих "Чернігівобленерго", а 12 октября на одной из подстанций Бориспольского района ранения получили двое энергетиков.

"Такую цену сейчас Украина платит за свет... К сожалению, такие случаи случаются все чаще. Россияне не гнушаются тем, чтобы атаковать бригады ремонтников, энергетиков, которые пытаются как можно скорее запитать потребителей и дать украинцам доступ к электрической энергии",- сказала глава Минэнерго.

Она добавила, что ответственное потребление электроэнергии, особенно - в утренние и вечерние часы-пик, помогают сохранять ситуацию в энергосистеме контролируемой. Также, при необходимости, для балансировки энергосистемы Украина использует и возможности импорта электроэнергии из европейских стран-соседей.

Читайте также: Руководительница Минэнерго Гринчук поручила наработать механизмы усиления защиты объектов генерации