Ситуація в енергосистемі контрольована, однак відновлювальні роботи ускладнюються постійними ворожими обстрілами, - Міненерго

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через постійні ворожі обстріли, проте залишається контрольованою. Наразі аварійні відключення не застосовуються в жодному регіоні.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ситуація в енергосистемі ускладнена через постійні російські обстріли, водночас вона залишається контрольованою. В жодному з регіонів не застосовуються аварійні відключення", - сказала урядовиця.

Водночас вона уточнила, що лише на Чернігівському енерговузлі застосовуються графіки погодинних відключень в розмірі однієї черги.

Гринчук зазначила, що енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас ворог прицільно обстрілює, в тому числі і ремонтні бригади. Так, через російські атаки 11 жовтня загинули два робітники "Чернігівобленерго", а 12 жовтня на одній з підстанцій Бориспільського району поранення дістали два енергетики.

"Таку ціну зараз Україна платить за світло… На жаль, такі випадки трапляються все частіше. Росіяни не гребують тим, щоб атакувати бригади ремонтників, енергетиків, які намагаються якомога швидше заживити споживачів і дати українцям доступ до електричної енергії",- сказала глава Міненерго.

Вона додала, що відповідальне споживання електроенергії особливо у ранкові та вечірні години-пік допомагають зберігати ситуацію в енергосистемі контрольованою. Також за потреби для балансування енергосистеми Україна використовує й можливості імпорту електроенергії з європейських країн-сусідів.

