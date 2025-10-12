РУС
Россия атакует Украину "шахедами", - Воздушные силы

Вечером 12 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками

Вечером воскресенья, 12 октября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 20:30 сообщалось о БПЛА на востоке Днепропетровщины, курсом на юго-западное направление. Также беспилотник - на Харьков с севера.

В 20:32 БПЛА на Сумщине, в районе н.п. Краснополье, курсом на Белгородщину.

В 20:49 на севере от Харькова сообщается о разведывательном БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства для его сбивания.

В 21:01 - сообщалось о БПЛА на севере Харьковщины, на юго-западное направление.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

Читайте: Враг нанес почти 300 ударов по объектам "Укрзалізниці" с начала августа

