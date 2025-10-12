Россия атакует Украину "шахедами", - Воздушные силы

Вечером воскресенья, 12 октября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 20:30 сообщалось о БПЛА на востоке Днепропетровщины, курсом на юго-западное направление. Также беспилотник - на Харьков с севера.

В 20:32 БПЛА на Сумщине, в районе н.п. Краснополье, курсом на Белгородщину.

В 20:49 на севере от Харькова сообщается о разведывательном БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства для его сбивания.

В 21:01 - сообщалось о БПЛА на севере Харьковщины, на юго-западное направление.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

