Россия атакует Украину "шахедами", - Воздушные силы
Вечером воскресенья, 12 октября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 20:30 сообщалось о БПЛА на востоке Днепропетровщины, курсом на юго-западное направление. Также беспилотник - на Харьков с севера.
В 20:32 БПЛА на Сумщине, в районе н.п. Краснополье, курсом на Белгородщину.
В 20:49 на севере от Харькова сообщается о разведывательном БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства для его сбивания.
В 21:01 - сообщалось о БПЛА на севере Харьковщины, на юго-западное направление.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах.
