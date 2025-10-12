УКР
Росія атакує Україну "шахедами", - Повітряні сили

Ввечері 12 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками

Ввечері неділі, 12 жовтня, російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 20:30 повідомлялося про БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на південно-західний напрямок. Також безпілотник на Харків з півночі.

О 20:32 БпЛА на Сумщині, в районі н.п. Краснопілля, курсом на Білгородщину.

О 20:49 на півночі від Харкова повідомляється про розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для його збиття.

О 21:01 - повідомлялося про БпЛА на півночі Харківщини, на південно-західний напрямок.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях. 

Читайте: Ворог завдав майже 300 ударів по об’єктах "Укрзалізниці" з початку серпня

