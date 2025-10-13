Применение ядерного оружия Россией было бы безумием, - Зеленский

Россия не решится на применение ядерного оружия, поскольку это было бы проявлением "безумия".

об этом в интервью Fox News рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Начать Третью мировую ядерную войну было бы безумием. Мы даже не представляем, что Россия может использовать ядерное оружие. Иначе нам нужна новая планета", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что эффективными инструментами давления на Кремль остаются санкции, в частности ограничение экспорта российских энергоносителей. Он согласился с Дональдом Трампом, что европейские компании должны отказаться от закупок энергоресурсов у РФ, но призвал США не ждать этого шага от Европы, а принимать параллельные решения.

Также Зеленский высказал мнение, что Трамп мог бы повлиять на Венгрию относительно отказа от российских энергоносителей, а Украина готова помочь Словакии найти альтернативные источники поставок.

