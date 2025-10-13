РУС
Применение ядерного оружия Россией было бы безумием, - Зеленский

Зеленский уверен: Россия не применит ядерное оружие

Россия не решится на применение ядерного оружия, поскольку это было бы проявлением "безумия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Начать Третью мировую ядерную войну было бы безумием. Мы даже не представляем, что Россия может использовать ядерное оружие. Иначе нам нужна новая планета", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что эффективными инструментами давления на Кремль остаются санкции, в частности ограничение экспорта российских энергоносителей. Он согласился с Дональдом Трампом, что европейские компании должны отказаться от закупок энергоресурсов у РФ, но призвал США не ждать этого шага от Европы, а принимать параллельные решения.

Также Зеленский высказал мнение, что Трамп мог бы повлиять на Венгрию относительно отказа от российских энергоносителей, а Украина готова помочь Словакии найти альтернативные источники поставок.

Трамп пообещал Украине Tomahawk, если Кремль не остановит войну

Зеленский Владимир (22263) россия (97670) ядерное оружие (1402)
Ідіот, воно до цих пір не зрозуміло, з ким має справу, до цих пір самовпевнено вважає, що буде достатньо щоб він подивився ***** в очі. Ідіот.
13.10.2025 06:42 Ответить
Клоун-піськограй.
13.10.2025 08:59 Ответить
Україні треба першою, не чекаючи від рф, вдарити Томагавками з ядероною доєголовкою потужністю хоча б в 4 Мегатонни по масковії, і відразу припиниться весь терор країни-агресора!
Ядерка, лише вона захистить Україну!
13.10.2025 06:43 Ответить
Anastasiya Lebiga
Угу.Вчора без'ядерні таліби з Афганістану напали на ядерний Пакистан.
Переможе тільки здоровий глузд,якого у світових правителів все менше.
13.10.2025 07:38 Ответить
Ера владних політичних ідіотів у розквіті.
13.10.2025 09:01 Ответить
Спочатку потрібно вивчитися в школі. І не просто вивчитися, а добряче відпрацювати (відклавши вбік смартфон зі смайликами). Виграти не одну шкільну олімпіаду. Потім те саме в університеті. З перспективою від держави щодо роботи. Потім безліч державних коштів на підтримку і розвиток справжніх наукових установ. А також будівництво повного технологічного збагачення урану і виробництво збройового плутонію. І тільки потім ядерна зброя. На похмілля після вихідних можна лише написати пост зі смайликами або ж вдарити по кацапії порожньою пляшкою пива. Інакше це не працює.
13.10.2025 08:33 Ответить
Для нас божевілля,але ж раша і сама божевільна.Як Трамп із томагавками замутив,там такі божевільні пропозиції посипались.Підірвати ядерний заряд над Брюсселем,Варшавою,Берліном...
Про Вашингтон не згадують,рудого бояться.
13.10.2025 06:45 Ответить
Треба напхати на всяк випадок побільше бімб з радіоактивними відходами для фламінг, нептунів, лютих (і всього що літає). Якщо кацапи десь бахнуть, хоч засрати їх відходами..
13.10.2025 06:50 Ответить
Геть мудака обкуреного! Безтолке чмо поносить про будь-що, аби бути на слуху.
13.10.2025 07:05 Ответить
Божевілля - це клоуни при владі України, які кричали «Хужє нє будєт.».
13.10.2025 07:50 Ответить
Зеленський не перестає доводити що він абсолютно не розуміє виклику який стоїть перед країною
13.10.2025 08:02 Ответить
"Главнає пірістать стрілять..."
13.10.2025 08:34 Ответить
Аби , що ляпнути, а не божевілля, взагалі, вся ця війна, сама по собі...?
13.10.2025 08:35 Ответить
Пригадую, хтось патякав, що і повномасштабне вторгнення рашки було б божевіллям... Майскіє шашликі... Віримо...
13.10.2025 08:58 Ответить
Були вийнятки: "Я ваш вирок ..."
13.10.2025 09:04 Ответить
То він казав Порошенку, але виявилось, що всім громадянам України, включно з "мудрим нарідом".
13.10.2025 09:37 Ответить
"Застосування ядерної зброї Росією було б божевіллям",але вирок народу йому-лише справа часу.
13.10.2025 09:17 Ответить
О знову витягли страшилку про яз.
13.10.2025 10:10 Ответить
Тим не менше, русня може використати по нас ЯЗ в будь-який момент. Тому і треба створити стратегічні засоби стримування русні, у вигляді ядерної та хімічної зброї.
13.10.2025 11:43 Ответить
 
 