Застосування ядерної зброї Росією було б божевіллям, - Зеленський

Росія не зважиться на застосування ядерної зброї, адже це було б проявом "божевілля".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Fox News розповів президент України Володимир Зеленський.

"Почати Третю світову ядерну війну було б божевіллям. Ми навіть не уявляємо, що Росія може використати ядерну зброю. Бо інакше нам потрібна нова планета", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що ефективними інструментами тиску на Кремль залишаються санкції, зокрема обмеження експорту російських енергоносіїв. Він погодився з Дональдом Трампом, що європейські компанії мають відмовитися від закупівель енергоресурсів у РФ, але закликав США не чекати цього кроку від Європи, а ухвалювати паралельні рішення.

Також Зеленський висловив думку, що Трамп міг би вплинути на Угорщину щодо відмови від російських енергоносіїв, а Україна готова допомогти Словаччині знайти альтернативні джерела постачання.

