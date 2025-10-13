УКР
Ядерна зброя
2 763 19

Застосування ядерної зброї Росією було б божевіллям, - Зеленський

Зеленський упевнений: Росія не використає ядерну зброю

Росія не зважиться на застосування ядерної зброї, адже це було б проявом "божевілля".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Fox News розповів президент України Володимир  Зеленський.

"Почати Третю світову ядерну війну було б божевіллям. Ми навіть не уявляємо, що Росія може використати ядерну зброю. Бо інакше нам потрібна нова планета", - наголосив Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Глава держави зазначив, що ефективними інструментами тиску на Кремль залишаються санкції, зокрема обмеження експорту російських енергоносіїв. Він погодився з Дональдом Трампом, що європейські компанії мають відмовитися від закупівель енергоресурсів у РФ, але закликав США не чекати цього кроку від Європи, а ухвалювати паралельні рішення.

Також Зеленський висловив думку, що Трамп міг би вплинути на Угорщину щодо відмови від російських енергоносіїв, а Україна готова допомогти Словаччині знайти альтернативні джерела постачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв Україні Tomahawk, якщо Кремль не припинить війну

Автор: 

Зеленський Володимир (25823) росія (68438) ядерна зброя (1223)
Топ коментарі
+16
Ідіот, воно до цих пір не зрозуміло, з ким має справу, до цих пір самовпевнено вважає, що буде достатньо щоб він подивився ***** в очі. Ідіот.
13.10.2025 06:42 Відповісти
+13
Геть мудака обкуреного! Безтолке чмо поносить про будь-що, аби бути на слуху.
13.10.2025 07:05 Відповісти
+12
Божевілля - це клоуни при владі України, які кричали «Хужє нє будєт.».
13.10.2025 07:50 Відповісти
13.10.2025 06:42 Відповісти
Клоун-піськограй.
13.10.2025 08:59 Відповісти
Україні треба першою, не чекаючи від рф, вдарити Томагавками з ядероною доєголовкою потужністю хоча б в 4 Мегатонни по масковії, і відразу припиниться весь терор країни-агресора!
Ядерка, лише вона захистить Україну!
13.10.2025 06:43 Відповісти
Anastasiya Lebiga
Угу.Вчора без'ядерні таліби з Афганістану напали на ядерний Пакистан.
Переможе тільки здоровий глузд,якого у світових правителів все менше.
13.10.2025 07:38 Відповісти
Ера владних політичних ідіотів у розквіті.
13.10.2025 09:01 Відповісти
Спочатку потрібно вивчитися в школі. І не просто вивчитися, а добряче відпрацювати (відклавши вбік смартфон зі смайликами). Виграти не одну шкільну олімпіаду. Потім те саме в університеті. З перспективою від держави щодо роботи. Потім безліч державних коштів на підтримку і розвиток справжніх наукових установ. А також будівництво повного технологічного збагачення урану і виробництво збройового плутонію. І тільки потім ядерна зброя. На похмілля після вихідних можна лише написати пост зі смайликами або ж вдарити по кацапії порожньою пляшкою пива. Інакше це не працює.
13.10.2025 08:33 Відповісти
Для нас божевілля,але ж раша і сама божевільна.Як Трамп із томагавками замутив,там такі божевільні пропозиції посипались.Підірвати ядерний заряд над Брюсселем,Варшавою,Берліном...
Про Вашингтон не згадують,рудого бояться.
13.10.2025 06:45 Відповісти
Треба напхати на всяк випадок побільше бімб з радіоактивними відходами для фламінг, нептунів, лютих (і всього що літає). Якщо кацапи десь бахнуть, хоч засрати їх відходами..
13.10.2025 06:50 Відповісти
13.10.2025 07:05 Відповісти
13.10.2025 07:50 Відповісти
Зеленський не перестає доводити що він абсолютно не розуміє виклику який стоїть перед країною
13.10.2025 08:02 Відповісти
"Главнає пірістать стрілять..."
13.10.2025 08:34 Відповісти
Аби , що ляпнути, а не божевілля, взагалі, вся ця війна, сама по собі...?
13.10.2025 08:35 Відповісти
Пригадую, хтось патякав, що і повномасштабне вторгнення рашки було б божевіллям... Майскіє шашликі... Віримо...
13.10.2025 08:58 Відповісти
Були вийнятки: "Я ваш вирок ..."
13.10.2025 09:04 Відповісти
То він казав Порошенку, але виявилось, що всім громадянам України, включно з "мудрим нарідом".
13.10.2025 09:37 Відповісти
"Застосування ядерної зброї Росією було б божевіллям",але вирок народу йому-лише справа часу.
13.10.2025 09:17 Відповісти
О знову витягли страшилку про яз.
13.10.2025 10:10 Відповісти
Тим не менше, русня може використати по нас ЯЗ в будь-який момент. Тому і треба створити стратегічні засоби стримування русні, у вигляді ядерної та хімічної зброї.
13.10.2025 11:43 Відповісти
 
 