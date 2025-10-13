Застосування ядерної зброї Росією було б божевіллям, - Зеленський
Росія не зважиться на застосування ядерної зброї, адже це було б проявом "божевілля".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Fox News розповів президент України Володимир Зеленський.
"Почати Третю світову ядерну війну було б божевіллям. Ми навіть не уявляємо, що Росія може використати ядерну зброю. Бо інакше нам потрібна нова планета", - наголосив Зеленський.
Глава держави зазначив, що ефективними інструментами тиску на Кремль залишаються санкції, зокрема обмеження експорту російських енергоносіїв. Він погодився з Дональдом Трампом, що європейські компанії мають відмовитися від закупівель енергоресурсів у РФ, але закликав США не чекати цього кроку від Європи, а ухвалювати паралельні рішення.
Також Зеленський висловив думку, що Трамп міг би вплинути на Угорщину щодо відмови від російських енергоносіїв, а Україна готова допомогти Словаччині знайти альтернативні джерела постачання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ядерка, лише вона захистить Україну!
Угу.Вчора без'ядерні таліби з Афганістану напали на ядерний Пакистан.
Переможе тільки здоровий глузд,якого у світових правителів все менше.
Про Вашингтон не згадують,рудого бояться.