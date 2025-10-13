США должны действовать параллельно с Европой в санкциях против РФ, - Зеленский

Полный пакет санкций США и ликвидация путей их обхода могут существенно ослабить военную машину Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что если США, Европа, Канада и Япония будут использовать инструменты давления в виде санкций и пошлин, прежде всего в сферах энергоносителей, флота, банковской системы и критических минералов, это существенно повлияет на "внутренние дела" России. И подчеркнул, что введение полного пакета санкций Соединенными Штатами и ликвидация возможностей РФ обходить ограничения могут ослабить ее способность продолжать войну против Украины.

Россия сейчас использует $350 млрд только на свои военные нужды, на эту войну, на свой военный сектор. Вот почему они производят так много беспилотников, ракет, артиллерийских снарядов и так далее. И они много денег вкладывают в контракт с Северной Кореей. Кстати, они помогают Северной Корее укреплять армию. Поэтому санкции очень важны", - добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что разделяет позицию Трампа относительно полного отказа европейских стран и бизнеса от российских энергоносителей.

Однако украинский лидер обратился к американскому президенту с просьбой не связывать санкции США с решениями ЕС в этой сфере.

"Я понимаю его мнение и понимаю, как он хочет, чтобы Европа первой продемонстрировала и остановила любой энергетический контракт с Россией. Я понимаю, но нам трудно. У нас немного времени, и поэтому, конечно, для меня лучше, если США будут принимать параллельные решения. Вторичные санкции очень болезненны для России. Все это понимают. Это зависит от президента Трампа. Я прошу его поддержать этот пакет вторичных санкций. И, конечно, не связывать это с европейскими решениями, - сказал Зеленский.

Он напомнил, что с 2022 года Европа уже достигла значительного прогресса - сократила около 80% контрактов на закупку российских энергоносителей.

