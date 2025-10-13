УКР
Санкції США проти Росії
508 6

США мають діяти паралельно з Європою у санкціях проти РФ, - Зеленський

Санкції проти РФ

Повний пакет санкцій США та ліквідація шляхів їх обходу можуть суттєво ослабити воєнну машину Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Fox News розповів президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив,  що якщо США, Європа, Канада та Японія використовуватимуть інструменти тиску у вигляді санкцій і мит, передусім у сферах енергоносіїв, флоту, банківської системи та критичних мінералів, це суттєво вплине на "внутрішні справи" Росії. Та наголосив,  що запровадження повного пакета санкцій Сполученими Штатами та ліквідація можливостей РФ обходити обмеження можуть ослабити її здатність продовжувати війну проти України.

Росія зараз використовує $350 млрд лише на свої військові потреби, на цю війну, на свій військовий сектор. Ось чому вони виробляють так багато безпілотників, ракет, артилерійських снарядів тощо. І вони багато грошей вкладають у контракт з Північною Кореєю. До речі, вони допомагають Північній Кореї зміцнювати армію. Тому санкції дуже важливі", – додав Зеленський.

Президент України підкреслив,  що поділяє позицію Трампа щодо повної відмови європейських країн та бізнесу від російських енергоносіїв.

Однак український лідер звернувся до американського президента із проханням не пов’язувати санкції США з рішеннями ЄС у цій сфері.

"Я розумію його думку і розумію, як він хоче, щоб Європа першою продемонструвала та зупинила будь-який енергетичний контракт з Росією. Я розумію, але нам важко. У нас небагато часу, і тому, звичайно, для мене краще, якщо США прийматимуть паралельні рішення. Вторинні санкції дуже болючі для Росії. Усі це розуміють. Це залежить від президента Трампа. Я прошу його підтримати цей пакет вторинних санкцій. І, звичайно, не пов’язувати це з європейськими рішеннями, – сказав Зеленський.

Він нагадав, що з 2022 року Європа вже досягла значного прогресу – скоротила близько 80% контрактів на закупівлю російських енергоносіїв.

 

Зеленський Володимир санкції США
