Обстрел Херсонщины: 5 человек получили ранения, повреждены 10 частных домов

За минувшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Херсон, Станислав, Александровка, Дудчаны, Антоновка, Широкая Балка, Берислав, Белозерка, Кизомыс, Софиевка, Благовещенское, Камышаны, Садовое, Велетенское, Приднепровское, Новодмитровка, Днепровское, Бургунка, Веселое, Змиевка, Николаевка, Новотягинка, Отрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Понятовка, Ромашково.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, информирует Цензор.НЕТ.

В частности оккупанты повредили 1 многоэтажку и 10 частных домов. Также россияне изуродовали сотовую башню, газопровод, здание предприятия, образовательное учреждение и частные автомобили. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

