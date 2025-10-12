Оккупанты убили двух жителей Херсонщины за сутки, еще пять человек ранили. ФОТОрепортаж

Войска РФ за прошедшие сутки продолжали атаковать населенные пункты Херсонского и Бериславского районов Херсонской области, в результате чего повреждены жилые дома, автотранспорт и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин и рассказали в ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что армия страны-агрессора применяет артиллерию, РСЗО, минометы и различные БпЛА.

Сообщается, что за прошедшие сутки под вражескими атаками находились Херсон, Антоновка, Белозерка, Томина Балка, Кизомыс, Приозерное, Разлив, Благовещенское, Садовое, Зеленовка, Днепровское, Зимовник, Станислав, Софиевка, Ивановка, Токаревка, Новотягинка, Берислав, Михайловка, Осокоровка, Крещеновка, Бургунка, Тягинка, Мыловое, Дудчаны, Качкаровка, Саблуковка, Отрадокаменка, Монастырское, Веселое.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 13 многоэтажек и 4 частных дома. Также оккупанты изуродовали газопроводную станцию, магазины, складское помещение и частные автомобили.

Отмечается, что из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения.

Так, утром российские войска атаковали ударным дроном дом в Белозерке. В результате этого погиб 24-летний местный житель. Также 39-летний мужчина получил минно-взрывную травму и ранения плеча и шеи. Пострадавший доставлен в больницу.

В тот же день в Корабельном районе Херсона из-за вражеского артиллерийского обстрела погиб 49-летний мужчина. А 53-летний местный житель получил взрывную травму, открытый перелом бедра и осколочные ранения плеча. Пострадавший эвакуирован в больницу. В этом же районе повреждены частный дом и автомобиль.

Ночью враг сбросил с дрона взрывчатку на экипаж экстренной медицинской помощи в Днепровском районе Херсона. В результате взрыва травмы получил водитель, у него диагностировали взрывную травму, контузию и назначили амбулаторное лечение.



Утром же по жилым кварталам войска рф били из артиллерии. Пострадал 35-летний местный житель. У него диагностирована взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма, контузия и ссадины. Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Поврежден многоквартирный дом.



Вечером противник возобновил артобстрелы прибрежной зоны. Осколочное ранение нижней челюсти получила 43-летняя местная жительница. Она доставлена в больницу.



Утром российские войска осуществили обстрел Херсона из РСЗО. Один из снарядов попал в детскую площадку, вызвав повреждения многоквартирного дома. В этом же районе поврежден автомобиль газовой службы.

Артиллерийским огнем в Херсоне повреждены два многоквартирных и три частных дома.



В Томиной Балке повреждены пять частных домов, в Благовещенском - два домовладения, один дом в Приозерном.









