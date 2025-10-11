РУС
Сутки на Херсонщине: ранены четыре человека, среди пострадавших - несовершеннолетняя девушка, атакована скорая

Массированные обстрелы Херсона: более 100 домов повреждены, ранены гражданские и полицейские
Фото: поліція Херсонської області

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, реактивных систем залпового огня и БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин и в полиции области.

В Милово оккупанты ударили FPV-дроном по частному дому, который поврежден.

Вчера вечером в Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал бригаду скорой, прибывшую на вызов. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал водитель "экстренки" - 59-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию.

Также из-за сброса с БпЛА пострадал 31-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией, осколочным ранением плеча.

По району враг бил из реактивных систем залпового огня. В результате артиллерийских обстрелов жилых кварталов получили повреждения три частных дома.

Еще один частный дом поврежден артобстрелом в Центральном районе.

Медицинская помощь понадобилась 17-летней девушке, которая 9 октября попала под артобстрел в Корабельном районе. У нее минно-взрывная травма и острая реакция на стресс.

Также стало известно о еще одном работнике коммунального предприятия, который вместе с коллегами пострадал из-за обстрела в Корабельном районе 9 октября. У 65-летнего мужчины диагностировали взрывную травму и контузию.

В больницу обратилась и 66-летняя женщина, которая 08 октября травмировалась из-за российского обстрела в Днепровском районе. У нее минно-взрывная травма и контузия.

