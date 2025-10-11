Доба на Херсонщині: поранено чотирьох людей, серед постраждалих - неповнолітня дівчина, атаковано швидку

Фото: поліція Херсонської області

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів з артилерії, реактивних систем залпового вогню та БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін та у поліції області.

У Миловому окупанти вдарили FPV-дроном по приватному будинку, який пошкоджено.

Вчора ввечері у Дніпровському районі Херсону російський безпілотник атакував бригаду швидкої, що прибула на виклик. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав водій "екстренки" - 59-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

Також через скид із БпЛА постраждав 31-річний чоловік. Його ушпиталили з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, уламковим пораненням плеча.

По району ворог гатив із реактивних систем залпового вогню. В результаті артилерійських обстрілів житлових кварталів зазнали пошкоджень три приватні будинки.

Ще один приватний будинок пошкоджено артобстрілом у Центральному районі.

Медична допомога знадобилася 17-річній дівчині, яка 9 жовтня потрапила під артобстріл у Корабельному районі. У неї мінно-вибухова травма і гостра реакція на стрес.

Також стало відомо про ще одного працівника комунального підприємства, який разом із колегами постраждав через внаслідок обстрілу в Корабельному районі 9 жовтня. У 65-річного чоловіка діагностували вибухову травму й контузію.

До лікарні звернулася і 66-річна жінка, яка 08 жовтня травмувалася через російський обстріл у Дніпровському районі. У неї мінно-вибухова травма й контузія.

