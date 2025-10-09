250 0
Рашисти атакували авто комунальників у Херсоні: загинув водій, троє поранених
Російські війська з дрона атакували автомобіль комунальників у Корабельному районі Херсона, внаслідок чого один працівник загинув.
Про це повідомив глава ОВА Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Близько 14:30 росіяни вдарили по авто. Працівник комунального підприємства, який перебував за кермом, загинув.
Троє його колег 44, 48 та 49 років дістали поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Наразі усіх постраждалих доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за їхні життя.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль