Рашисти атакували авто комунальників у Херсоні: загинув водій, троє поранених

Російські війська з дрона атакували автомобіль комунальників у Корабельному районі Херсона, внаслідок чого один працівник загинув.

Про це повідомив глава ОВА Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Близько 14:30 росіяни вдарили по авто. Працівник комунального підприємства, який перебував за кермом, загинув.

Троє його колег 44, 48 та 49 років дістали поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Наразі усіх постраждалих доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за їхні життя.

