Рашисты атаковали автомобиль коммунальщиков в Херсоне: погиб водитель, трое ранены
Российские войска с дрона атаковали автомобиль коммунальщиков в Корабельном районе Херсона, в результате чего один работник погиб.
Об этом сообщил глава ОВА Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Около 14:30 россияне ударили по авто. Работник коммунального предприятия, находившийся за рулем, погиб.
Трое его коллег 44, 48 и 49 лет получили ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
Сейчас всех пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за их жизни.
