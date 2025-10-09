РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Херсона
197 0

Рашисты атаковали автомобиль коммунальщиков в Херсоне: погиб водитель, трое ранены

Коммунальщики под ударом РФ в Херсоне. Погиб мужчина, есть раненые

Российские войска с дрона атаковали автомобиль коммунальщиков в Корабельном районе Херсона, в результате чего один работник погиб.

Об этом сообщил глава ОВА Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Около 14:30 россияне ударили по авто. Работник коммунального предприятия, находившийся за рулем, погиб.

Трое его коллег 44, 48 и 49 лет получили ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Сейчас всех пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за их жизни.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

обстрел (29915) Херсон (3106) Херсонская область (5285) Херсонский район (626)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 