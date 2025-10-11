107 0
Рашисты ударили из артиллерии по Херсону: двое мужчин в тяжелом состоянии
Войска РФ продолжают бить по Херсону. Из-за артиллерийских ударов в Корабельном районе пострадали два человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, мужчины 53 и 60 лет получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения плеча и переломы бедер.
"Бригада "экстренки" доставила пострадавших в больницу. Они - в тяжелом состоянии, медики делают все возможное для их спасения", - говорится в сообщении.
