Рашисты ударили из артиллерии по Херсону: двое мужчин в тяжелом состоянии

Войска РФ продолжают бить по Херсону. Из-за артиллерийских ударов в Корабельном районе пострадали два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, мужчины 53 и 60 лет получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения плеча и переломы бедер.

"Бригада "экстренки" доставила пострадавших в больницу. Они - в тяжелом состоянии, медики делают все возможное для их спасения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Херсонщине: ранены четыре человека, среди пострадавших - несовершеннолетняя девушка, атакована скорая