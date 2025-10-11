Рашисти вдарили з артилерії по Херсону: важко поранено двох чоловіків, один помер дорогою до лікарні (оновлено)

Війська РФ продовжують бити по Херсону. Через артилерійські удари у Корабельному районі постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, чоловіки, 53 та 60 років, дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення плеча та переломи стегон.

"Бригада "екстренки" доправила потерпілих до лікарні. Вони - у важкому стані, медики роблять все можливе для їх порятунку", - йдеться у повідомленні.

Як згодом повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, близько 15:00 російські військові атакували з артилерії Корабельний район Херсона.

"Під ворожий удар потрапили двоє чоловіків. На жаль, один з них помер дорогою до лікарні. Отримані травми виявились надто тяжкими. Нині особу загиблого встановлюють", - уточнив він.