Окупанти вбили двох жителів Херсонщини за добу, ще п’ятьох осіб поранили. ФОТОрепортаж

Війська РФ минулої доби продовжували атакувати населені пункти Херсонського та Бериславського районів Херсонської області, унаслідок чого пошкоджено житлові будинки, автотранспорт та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та розповіли в ГУ Нацполіції у Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що армія країни-агресора застосовує артилерію, РСЗВ, міномети та різноманітні БпЛА.

Повідомляється, що минулої доби під ворожими атаками перебували Херсон, Антонівка, Білозерка, Томина Балка, Кізомис, Приозерне, Розлив, Благовіщенське, Садове, Зеленівка, Дніпровське, Зимівник, Станіслав, Софіївка, Іванівка, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Михайлівка, Осокорівка, Хрещенівка, Бургунка, Тягинка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Одрадокам'янка, Монастирське, Веселе.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 13 багатоповерхівок та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили газогінну станцію, магазини, складське приміщення та приватні автомобілі.

Зазначається, що через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення.

Так, уранці російські війська атакували ударним дроном будинок у Білозерці. Унаслідок цього загинув 24-річний місцевий житель. Також 39-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення плеча й шиї. Постраждалого доставлено до лікарні.

Того ж дня у Корабельному районі Херсона через ворожий артилерійський обстріл загинув 49-річний чоловік. А 53-річний місцевий житель дістав вибухову травму, відкритий перелом стегна та осколкові поранення плеча. Постраждалого евакуйовано до лікарні. У цьому ж районі пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

Вночі ворог скинув із дрона вибухівку на екіпаж екстреної медичної допомоги в Дніпровському районі Херсона. В результаті вибуху травми дістав водій, у нього діагностували вибухову травму, контузію та призначили амбулаторне лікування.



Вранці ж по житлових кварталах війська рф били з артилерії. Постраждав 35-річний місцевий житель. У нього діагностовано вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, контузію та садна. Чоловіка у тяжкому стані доставлено до лікарні. Пошкоджено багатоквартирний будинок.



Ввечері противник поновив артобстріли прибережної зони. Осколкове поранення нижньої щелепи дістала 43-річна місцева жителька. Її доставлено до лікарні.



Вранці російські війська здійснили обстріл Херсон із РСЗВ. Один зі снарядів влучив у дитячий майданчик, спричинивши пошкодження багатоквартирного будинку. У цьому ж районі пошкоджено автомобіль газової служби.

Артилерійським вогнем у Херсоні пошкоджено два багатоквартирні та три приватні будинки.



У Томиній Балці пошкоджено п’ять приватних будинків, у Благовіщенському – два домоволодіння, один будинок у Приозерному.









