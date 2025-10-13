Обстріл Херсонщини: 5 людей дістали поранення, пошкоджено 10 приватних будинків
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Станіслав, Олександрівка, Дудчани, Антонівка, Широка Балка, Берислав, Білозерка, Кізомис, Софіївка, Благовіщенське, Комишани, Садове, Велетенське, Придніпровське, Новодмитрівка, Дніпровське, Бургунка, Веселе, Зміївка, Миколаївка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Ромашкове.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема окупанти пошкодили 1 багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також росіяни понівечили стільникову вежу, газопровід, будівлю підприємства, освітній заклад та приватні автомобілі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль