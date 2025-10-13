РУС
3 804 74

Кабмин сократил отопительный сезон: он начнется 1 ноября

Дата начала отопительного сезона изменена. Что известно?

Правительство изменило даты отопительного сезона в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина.

Так, правительство внесло изменения в постановление № 1267.

Отопительный сезон начнется с 1 ноября 2025 года и продлится до 31 марта 2026 года.

Ранее он длился до 15 апреля.

+14

13.10.2025 13:27
+13
"Зима! Стій"!
Раз - два!
13.10.2025 13:27
+9
а весну приблизити...
13.10.2025 13:34
13.10.2025 13:27
13.10.2025 13:44
Хто всі ці хоббіти? 🤦‍♂️
13.10.2025 14:47
чомусь баагаато коментів саме на Цензорі виставляють український народ за ідіотів
так працювала ББС за часів ССср гнала гонки тіпа братерьськи
отак і ці пісюни тіпа за Україну тіки от українці ідіоти.............

ніхто ні за зе ніза пе не голосував намалювали що їм треба було
13.10.2025 13:47
Скажіть будь ласка, а куди він посланий богом?
13.10.2025 13:48
На Землю, нести промови народу українському!
13.10.2025 14:07
А де церква Найвеличнішого? Хочу стати прихожанином.
Друге пришестя Сина Божого на Землі.
Хто ж на цей раз буде Понтієм Пілатом?
13.10.2025 14:06
сколько чмырям ахметовский чмырь занёс?)
13.10.2025 13:27
"Зима! Стій"!
Раз - два!
13.10.2025 13:27
вікна склите ще однією пластиковою шибкою прям на пакет з кімнати
теплопровідність в 5 рас менша ударна вязкість в 10 ! раз більша
13.10.2025 13:48
а якщо дві пластикові шибки наклеїти - то можна опалювальний сезон розпочати 1 грудня???
13.10.2025 13:51
якщо затягти вікна пєнопліетіленом 10 мм то плюс три градуси
ви ж ніяк не вплинете на ***** щоб не розбивав ТЕС і ніяк на трампа щоб дав ППО
13.10.2025 13:54
а може краще взагалі вікна цеглою замурувати ? ще на градусів 5 можна підняти температуру!!!
13.10.2025 13:57
А між цеглинами задути монтажної піною, то можна надлишки тепла продавати державі.
13.10.2025 14:15
по зеленому ... тарифу!!!
Але потрібні лічильники зворотні на батареях опалення....
13.10.2025 14:23
От тіки оті лічільники вони рахують скіки пройшло води, без урахування яка температура тої води звичайні водоміри. А от ті шо рахують тепло - теплоенерго забороняє ставити - скіки гекакалорій спалено вони рахують самі. Вони семі себе хрін відтрахають. Бо є споживачі.
13.10.2025 15:03
13.10.2025 15:05
Ніт. Найкраще пінополістеролом, 30 мм. склеївши монтажною пінкою.
13.10.2025 14:17
Ви хоч думаєте, що пишите? Тобто повна темрява цілодобова?
13.10.2025 14:48
Головне щоб в магістралі газ був, я наприклад опалювальний сезон собі вмикаю коли хочу
13.10.2025 13:29
Мер Дніпра Філатов вчора писав шо зиму потрібно відсунути
13.10.2025 13:30
а весну приблизити...
13.10.2025 13:34
Под праздник новогодний
Издали мы приказ:
Пускай цветут сегодня
Подснежники у нас!

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит!

Кто отрицать посмеет,
Что ласточка летит,
Что травка зеленеет
И солнышко блестит?

В лесу цветет подснежник,
А не метель метет,
И тот из вас мятежник,
Кто скажет: не цветет!
13.10.2025 14:08
Напередодні новорічних свят
Наказ надали божевільний:
Нехай сьогодні квітнуть
Підсніжники у нас!

Травка зеленіє,
Сонечко блистить,
Ластівка з весною
У вітальню нам летить!

Хто зважиться перечити,
Що ластівка летить,
Що трава зеленіє
И сонечко блистить?

В лісі квітне підсніжник,
І хуртовина не мете,
і той із вас повстанець,
Хто мовить: не цвіте!
13.10.2025 14:20
Може, напишемо петицію Сину Божому 2.0 щоб зиму геть відмінив і після осені почалась весна?
13.10.2025 14:11
Сину не до цього - він два дні "в карти грає" по інтернету!
13.10.2025 14:42
Таки він правий. Треба зважати на реальні обставини. Краще в жовтні і квітні без опалення, ніж у лютому.
13.10.2025 14:07
13.10.2025 13:32
Главное в этом деле не перегреться..
13.10.2025 13:33
Мерзни, мерзни вовчий хвіст(с).))
13.10.2025 13:33
рахуйте на місяць скоротили, половину жовтня і квітня.
значить газу взагалі сумно.
будемо електрикою доганяти, її легше купити ніж газу. хоч і дорожче..
13.10.2025 13:34
А враховуючи, що батареї будуть ледь-ледь теплі - то повний пізд......
13.10.2025 13:36
Та ладна! Платіжки ж все одно приходити будуть))) чергова афера.
13.10.2025 13:41
Тобто основна проблема - не удари по енергетиці, а економія ресурсу для ТЕЦ - вугілля і газу, які потужні чиновники не спромоглись добути / закупити у достатній кількості, бо без роттердам-плюсів це не дуже вигідно.
13.10.2025 13:38
Напоминает анекдот про мальчика с батей алкоголиком, который будет меньше есть.
13.10.2025 13:45
писали що 60% укр газовидобутку вже ра с х ярили і по сховищам били
так що треба було робити міні котельні на дровах і вугіллі а це за 4 роки війни х робили
13.10.2025 13:56
хто писав і де ?
13.10.2025 13:58
наступний вихід укренерго!
бо, невдячні посполиті почнуть юзати обігрівачі!

але!!!
але, бити по енергетиці москви, не можна!
бо, байден не дозволяв!
13.10.2025 13:40
Так в квартирах і так вже декілька років починають топити з 1 листопада
13.10.2025 13:49
Дебіли ***... Поки є возможности давайте тепло, в потім може не буде що давати.
13.10.2025 13:52
СТЕСЬНЯЮСЬ СПРОСИТЕ: А ЗАКОНЧАТ КОГДА?
13.10.2025 13:54
Там же написано: 31 березня. Наступного року.
13.10.2025 14:16
Україна велика. Десь у Херсоні чи Ялті, можливо, у деякі зими взагалі не треба опалювати. а от у Сумах, Чернігові та Києві було б непогано вже зараз почати (було б
13.10.2025 13:56 Ответить
А є ще такі містечка як Шостка, Новгород Сіверський там вже потрібно починати,тому що холодній ніж у Сумах і Чернігові!Але кабінетчіки міновськи в теплі і їм чхати на людей.
13.10.2025 14:05 Ответить
За ліки платіжки будуть в 10 раз більше...ти коли крайній раз ліки купував стратег?
13.10.2025 14:11 Ответить
Ці покидьки кінчені просто знущаються з людей...а блазень підтримує це збіговисько гумових надзюзюрників...
13.10.2025 14:10 Ответить
Немає газу, от і все. Розмін з кацапськими нпз явно пішов не так , як кричали в марафоні.
13.10.2025 14:10 Ответить
Ти ще ******* дивися?прикольно....і як впечатляє? ,🤣🤣🤣🤣🤣🤣
13.10.2025 14:13 Ответить
А якби ми їх не чіпали, то був би газ, не знаєте?
13.10.2025 14:18 Ответить
В 24 році був.
13.10.2025 14:37 Ответить
То Ви все на світі пропустили. Поцікавтеся обстрілами енергосистеми у 2022, 2023, 2024. Коли геть кілька ТЕЦ та ТЕС (а також ГЕС) виносили за один раз, не відходячи від каси. За щоооо? Якщо в Вас щось й було у 2024, то лише завдяки зусиллям енергетиків та допомозі іноземних партнерів. Думаю, й зараз буде, нехай й з 1 листопада. В моєму місті весь час є гаряча вода в кранах, й зараз теж. То що заважає подати її натомість до системи опалення? Обстріли орківських НПЗ? Більше схоже на якусь политику, хтось вирішив заробити. Наприклад, заощадивши газ - вартість якого було давно закладено до бюджету. Але, як завжди, розікрали. Опалювати не будуть - але розмір бюджетних витрат у звітах не знизиться. Мовляв, проопалювали. Це ж мільярди.
13.10.2025 14:49 Ответить
Приседать на бутылку с утра до вечера. И ноги будут накаченные, и согреваешься быстро.
13.10.2025 14:11 Ответить
Водки нема, олександре. Дамой ідіть.
13.10.2025 14:19 Ответить
На самом деле все элементарно: на улице холодает, но отопление мы не включаем. Результат - народ массово включает обогреватели. Результат - в гости к электроэнергетике приходит и капитально обустраивается полярная лисичка. Результат - запустить отопление нет никакой возможности ибо отсутствует э/э для работы системы. На выходе - экономия газа и угля.
13.10.2025 14:14 Ответить
Это не кабмин сократил, это россия сократила отопительный сезон
13.10.2025 14:15 Ответить
У нормальних країнах дозволено автономне опаленя, включай коли хочеш, а не це совково-ахметівське опаленя вулиць.
13.10.2025 14:22 Ответить
Бо в них климат нормальний. Більш теплий.
13.10.2025 14:25 Ответить
Беручи до уваги кількість підтримки Сонцесяйного згідно останніх опитувань - для зевиборця опалювальний сезон потрібно починати 25 грудня ,а закінчувати 14 січня . Решту часу ,хай гріються в променях тепла Сонцесяйного
13.10.2025 14:38 Ответить
Браво,**** їх Вова, їбаш їх блд.Нехай кожен твій безмозглий виборець по повній відчує на собі покращення,хай тішиться з твоєї країни мрій,да так тішиться щоб аж луснув.Покращень,дай їм Вова ще більше покращень.Раз мовчать,терплять твоє " керевництво" країною 6 років,значить вони заслуговують на це.
13.10.2025 14:43 Ответить
аби не Порошенко. Заради цього можна й перетерпіти 2-3 нєдєлі
13.10.2025 14:44 Ответить
13.10.2025 14:48 Ответить
Це ж подарунок українцям -- менше будемо платити за опалення! На цілий місяць! Це ж яка економія?!!
13.10.2025 14:47 Ответить
Економія... Власники аптек вже потирають рученята.
13.10.2025 14:54 Ответить
глобальное потепление. забыли?
13.10.2025 14:59 Ответить
А ті люди, які в опитуваннях готові боротися до кінця, і ті яким не подобається в холодній квартирі сидіти - це одні й ті ж люди? Бо так воно звісно непогано - не в окопі, пенсію платять вчасно, інтернет для коментарів у стилі "всі на фронт" є - то чого б і не поборотися? Незламність повинна викристалізуватися у випробуваннях, хоча б у промерзлих стінах.
13.10.2025 14:52 Ответить
Катана
@landrass666
Наш дорогий Президент 24/7 витримує неймовірну кількість випробувань. Далеко не кожній людині таке під силу.. Мені спокійніше засинати з думками про те, як Він обіймає всю нашу багатостраждальну Україну своїми теплими і могутніми руками🙌🏻💙💛
13.10.2025 14:58 Ответить
13.10.2025 15:05 Ответить
я давно об этом мечтал
13.10.2025 14:58 Ответить
13.10.2025 14:59 Ответить
Ідіотизм має.бути довершеним.
Треба ще прийняти рішення, про подачу світла тільки в темні години дня, осінь зима - з 19-00 до 24-00 і будя, весною - з 21до 24, а влітку взагалі не вмикати.
Це рішення кабміну явно свідчить.про те, що воно не вдоволено тим скільки в середньому живе українець, не дивлячись на всі старання ху..ла і турботливої влади в Україні.
Потім скажуть, що морози і тепло вмикате не можна, бо труби порве. Чернігів це вже чув у 22
13.10.2025 15:04 Ответить
Нікчемні люди. У самих опалення індевідуальне , а голота хай
мерзне. Свого часу Ющенко та Тимошенко знизили температуру
ГВС ( горячого водопостачання) до 50 градусів, дебіли--
жири в посудомойних машинах та в відділеннях мийки посуда
змиваються при -58 градусів. Ось виходить, що посуд не вимит.
13.10.2025 15:06 Ответить
 
 