Кабмин сократил отопительный сезон: он начнется 1 ноября
Правительство изменило даты отопительного сезона в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина.
Так, правительство внесло изменения в постановление № 1267.
Отопительный сезон начнется с 1 ноября 2025 года и продлится до 31 марта 2026 года.
Ранее он длился до 15 апреля.
так працювала ББС за часів ССср гнала гонки тіпа братерьськи
отак і ці пісюни тіпа за Україну тіки от українці ідіоти.............
ніхто ні за зе ніза пе не голосував намалювали що їм треба було
Друге пришестя Сина Божого на Землі.
Хто ж на цей раз буде Понтієм Пілатом?
Раз - два!
теплопровідність в 5 рас менша ударна вязкість в 10 ! раз більша
ви ж ніяк не вплинете на ***** щоб не розбивав ТЕС і ніяк на трампа щоб дав ППО
Але потрібні лічильники зворотні на батареях опалення....
Издали мы приказ:
Пускай цветут сегодня
Подснежники у нас!
Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит!
Кто отрицать посмеет,
Что ласточка летит,
Что травка зеленеет
И солнышко блестит?
В лесу цветет подснежник,
А не метель метет,
И тот из вас мятежник,
Кто скажет: не цветет!
Наказ надали божевільний:
Нехай сьогодні квітнуть
Підсніжники у нас!
Травка зеленіє,
Сонечко блистить,
Ластівка з весною
У вітальню нам летить!
Хто зважиться перечити,
Що ластівка летить,
Що трава зеленіє
И сонечко блистить?
В лісі квітне підсніжник,
І хуртовина не мете,
і той із вас повстанець,
Хто мовить: не цвіте!
значить газу взагалі сумно.
будемо електрикою доганяти, її легше купити ніж газу. хоч і дорожче..
так що треба було робити міні котельні на дровах і вугіллі а це за 4 роки війни х робили
бо, невдячні посполиті почнуть юзати обігрівачі!
але!!!
але, бити по енергетиці москви, не можна!
бо, байден не дозволяв!
на бутылкус утра до вечера. И ноги будут накаченные, и согреваешься быстро.
@landrass666
Наш дорогий Президент 24/7 витримує неймовірну кількість випробувань. Далеко не кожній людині таке під силу.. Мені спокійніше засинати з думками про те, як Він обіймає всю нашу багатостраждальну Україну своїми теплими і могутніми руками🙌🏻💙💛
Треба ще прийняти рішення, про подачу світла тільки в темні години дня, осінь зима - з 19-00 до 24-00 і будя, весною - з 21до 24, а влітку взагалі не вмикати.
Це рішення кабміну явно свідчить.про те, що воно не вдоволено тим скільки в середньому живе українець, не дивлячись на всі старання ху..ла і турботливої влади в Україні.
Потім скажуть, що морози і тепло вмикате не можна, бо труби порве. Чернігів це вже чув у 22
мерзне. Свого часу Ющенко та Тимошенко знизили температуру
ГВС ( горячого водопостачання) до 50 градусів, дебіли--
жири в посудомойних машинах та в відділеннях мийки посуда
змиваються при -58 градусів. Ось виходить, що посуд не вимит.