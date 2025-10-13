УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9289 відвідувачів онлайн
Новини Опалювальний сезон
2 746 52

Кабмін скоротив опалювальний сезон: він розпочнеться 1 листопада

Дату початку опалювального сезону змінено. Що відомо?

Уряд змінив дати опалювального сезону в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну.

Так, уряд вніс зміни до постанови № 1267.

Опалювальний сезон почнеться із 1 листопада 2025 року та триватиме до 31 березня 2026 року.

Раніше він тривав до 15 квітня.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Кабмін (14416) опалювальний сезон (1794)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10

показати весь коментар
13.10.2025 13:27 Відповісти
+7
"Зима! Стій"!
Раз - два!
показати весь коментар
13.10.2025 13:27 Відповісти
+7
Мер Дніпра Філатов вчора писав шо зиму потрібно відсунути
показати весь коментар
13.10.2025 13:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

показати весь коментар
13.10.2025 13:27 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2025 13:44 Відповісти
чомусь баагаато коментів саме на Цензорі виставляють український народ за ідіотів
так працювала ББС за часів ССср гнала гонки тіпа братерьськи
отак і ці пісюни тіпа за Україну тіки от українці ідіоти.............

ніхто ні за зе ніза пе не голосував намалювали що їм треба було
показати весь коментар
13.10.2025 13:47 Відповісти
Скажіть будь ласка, а куди він посланий богом?
показати весь коментар
13.10.2025 13:48 Відповісти
На Землю, нести промови народу українському!
показати весь коментар
13.10.2025 14:07 Відповісти
А де церква Найвеличнішого? Хочу стати прихожанином.
Друге пришестя Сина Божого на Землі.
Хто ж на цей раз буде Понтієм Пілатом?
показати весь коментар
13.10.2025 14:06 Відповісти
сколько чмырям ахметовский чмырь занёс?)
показати весь коментар
13.10.2025 13:27 Відповісти
"Зима! Стій"!
Раз - два!
показати весь коментар
13.10.2025 13:27 Відповісти
вікна склите ще однією пластиковою шибкою прям на пакет з кімнати
теплопровідність в 5 рас менша ударна вязкість в 10 ! раз більша
показати весь коментар
13.10.2025 13:48 Відповісти
а якщо дві пластикові шибки наклеїти - то можна опалювальний сезон розпочати 1 грудня???
показати весь коментар
13.10.2025 13:51 Відповісти
якщо затягти вікна пєнопліетіленом 10 мм то плюс три градуси
ви ж ніяк не вплинете на ***** щоб не розбивав ТЕС і ніяк на трампа щоб дав ППО
показати весь коментар
13.10.2025 13:54 Відповісти
а може краще взагалі вікна цеглою замурувати ? ще на градусів 5 можна підняти температуру!!!
показати весь коментар
13.10.2025 13:57 Відповісти
А між цеглинами задути монтажної піною, то можна надлишки тепла продавати державі.
показати весь коментар
13.10.2025 14:15 Відповісти
по зеленому ... тарифу!!!
Але потрібні лічильники зворотні на батареях опалення....
показати весь коментар
13.10.2025 14:23 Відповісти
Ніт. Найкраще пінополістеролом, 30 мм. склеївши монтажною пінкою.
показати весь коментар
13.10.2025 14:17 Відповісти
Головне щоб в магістралі газ був, я наприклад опалювальний сезон собі вмикаю коли хочу
показати весь коментар
13.10.2025 13:29 Відповісти
Мер Дніпра Філатов вчора писав шо зиму потрібно відсунути
показати весь коментар
13.10.2025 13:30 Відповісти
а весну приблизити...
показати весь коментар
13.10.2025 13:34 Відповісти
Под праздник новогодний
Издали мы приказ:
Пускай цветут сегодня
Подснежники у нас!

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит!

Кто отрицать посмеет,
Что ласточка летит,
Что травка зеленеет
И солнышко блестит?

В лесу цветет подснежник,
А не метель метет,
И тот из вас мятежник,
Кто скажет: не цветет!
показати весь коментар
13.10.2025 14:08 Відповісти
Напередодні новорічних свят
Наказ надали божевільний:
Нехай сьогодні квітнуть
Підсніжники у нас!

Травка зеленіє,
Сонечко блистить,
Ластівка з весною
У вітальню нам летить!

Хто зважиться перечити,
Що ластівка летить,
Що трава зеленіє
И сонечко блистить?

В лісі квітне підсніжник,
І хуртовина не мете,
і той із вас повстанець,
Хто мовить: не цвіте!
показати весь коментар
13.10.2025 14:20 Відповісти
Може, напишемо петицію Сину Божому 2.0 щоб зиму геть відмінив і після осені почалась весна?
показати весь коментар
13.10.2025 14:11 Відповісти
Таки він правий. Треба зважати на реальні обставини. Краще в жовтні і квітні без опалення, ніж у лютому.
показати весь коментар
13.10.2025 14:07 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2025 13:32 Відповісти
Главное в этом деле не перегреться..
показати весь коментар
13.10.2025 13:33 Відповісти
Мерзни, мерзни вовчий хвіст(с).))
показати весь коментар
13.10.2025 13:33 Відповісти
рахуйте на місяць скоротили, половину жовтня і квітня.
значить газу взагалі сумно.
будемо електрикою доганяти, її легше купити ніж газу. хоч і дорожче..
показати весь коментар
13.10.2025 13:34 Відповісти
А враховуючи, що батареї будуть ледь-ледь теплі - то повний пізд......
показати весь коментар
13.10.2025 13:36 Відповісти
Та ладна! Платіжки ж все одно приходити будуть))) чергова афера.
показати весь коментар
13.10.2025 13:41 Відповісти
Тобто основна проблема - не удари по енергетиці, а економія ресурсу для ТЕЦ - вугілля і газу, які потужні чиновники не спромоглись добути / закупити у достатній кількості, бо без роттердам-плюсів це не дуже вигідно.
показати весь коментар
13.10.2025 13:38 Відповісти
Напоминает анекдот про мальчика с батей алкоголиком, который будет меньше есть.
показати весь коментар
13.10.2025 13:45 Відповісти
писали що 60% укр газовидобутку вже ра с х ярили і по сховищам били
так що треба було робити міні котельні на дровах і вугіллі а це за 4 роки війни х робили
показати весь коментар
13.10.2025 13:56 Відповісти
хто писав і де ?
показати весь коментар
13.10.2025 13:58 Відповісти
наступний вихід укренерго!
бо, невдячні посполиті почнуть юзати обігрівачі!

але!!!
але, бити по енергетиці москви, не можна!
бо, байден не дозволяв!
показати весь коментар
13.10.2025 13:40 Відповісти
Так в квартирах і так вже декілька років починають топити з 1 листопада
показати весь коментар
13.10.2025 13:49 Відповісти
Дебіли ***... Поки є возможности давайте тепло, в потім може не буде що давати.
показати весь коментар
13.10.2025 13:52 Відповісти
СТЕСЬНЯЮСЬ СПРОСИТЬ: А ЗАКОНЧАТ КОГДА?
показати весь коментар
13.10.2025 13:54 Відповісти
Там же написано: 31 березня. Наступного року.
показати весь коментар
13.10.2025 14:16 Відповісти
Україна велика. Десь у Херсоні чи Ялті, можливо, у деякі зими взагалі не треба опалювати. а от у Сумах, Чернігові та Києві було б непогано вже зараз почати (було б непогано, якби не цифри у платіжках).
показати весь коментар
13.10.2025 13:56 Відповісти
А є ще такі містечка як Шостка, Новгород Сіверський там вже потрібно починати,тому що холодній ніж у Сумах і Чернігові!Але кабінетчіки міновськи в теплі і їм чхати на людей.
показати весь коментар
13.10.2025 14:05 Відповісти
За ліки платіжки будуть в 10 раз більше...ти коли крайній раз ліки купував стратег?
показати весь коментар
13.10.2025 14:11 Відповісти
Ці покидьки кінчені просто знущаються з людей...а блазень підтримує це збіговисько гумових надзюзюрників...
показати весь коментар
13.10.2025 14:10 Відповісти
Немає газу, от і все. Розмін з кацапськими нпз явно пішов не так , як кричали в марафоні.
показати весь коментар
13.10.2025 14:10 Відповісти
Ти ще ******* дивися?прикольно....і як впечатляє? ,🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
13.10.2025 14:13 Відповісти
А якби ми їх не чіпали, то був би газ, не знаєте?
показати весь коментар
13.10.2025 14:18 Відповісти
Приседать на бутылку с утра до вечера. И ноги будут накаченные, и согреваешься быстро.
показати весь коментар
13.10.2025 14:11 Відповісти
Водки нема, олександре. Дамой ідіть.
показати весь коментар
13.10.2025 14:19 Відповісти
На самом деле все элементарно: на улице холодает, но отопление мы не включаем. Результат - народ массово включает обогреватели. Результат - в гости к электроэнергетике приходит и капитально обустраивается полярная лисичка. Результат - запустить отопление нет никакой возможности ибо отсутствует э/э для работы системы. На выходе - экономия газа и угля.
показати весь коментар
13.10.2025 14:14 Відповісти
Это не кабмин сократил, это россия сократила отопительный сезон
показати весь коментар
13.10.2025 14:15 Відповісти
У нормальних країнах дозволено автономне опаленя, включай коли хочеш, а не це совково-ахметівське опаленя вулиць.
показати весь коментар
13.10.2025 14:22 Відповісти
 
 