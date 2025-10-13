2 746 52
Кабмін скоротив опалювальний сезон: він розпочнеться 1 листопада
Уряд змінив дати опалювального сезону в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну.
Так, уряд вніс зміни до постанови № 1267.
Опалювальний сезон почнеться із 1 листопада 2025 року та триватиме до 31 березня 2026 року.
Раніше він тривав до 15 квітня.
так працювала ББС за часів ССср гнала гонки тіпа братерьськи
отак і ці пісюни тіпа за Україну тіки от українці ідіоти.............
ніхто ні за зе ніза пе не голосував намалювали що їм треба було
Друге пришестя Сина Божого на Землі.
Хто ж на цей раз буде Понтієм Пілатом?
Раз - два!
теплопровідність в 5 рас менша ударна вязкість в 10 ! раз більша
ви ж ніяк не вплинете на ***** щоб не розбивав ТЕС і ніяк на трампа щоб дав ППО
Але потрібні лічильники зворотні на батареях опалення....
значить газу взагалі сумно.
будемо електрикою доганяти, її легше купити ніж газу. хоч і дорожче..
так що треба було робити міні котельні на дровах і вугіллі а це за 4 роки війни х робили
бо, невдячні посполиті почнуть юзати обігрівачі!
але!!!
але, бити по енергетиці москви, не можна!
бо, байден не дозволяв!
на бутылкус утра до вечера. И ноги будут накаченные, и согреваешься быстро.