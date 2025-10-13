Кабмін скоротив опалювальний сезон: він розпочнеться 1 листопада

Уряд змінив дати опалювального сезону в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну.

Так, уряд вніс зміни до постанови № 1267.

Опалювальний сезон почнеться із 1 листопада 2025 року та триватиме до 31 березня 2026 року.

Раніше він тривав до 15 квітня.

