Фиктивное размещение беженцев из Украины: в Чехии осуждена украинка за мошенничество

Клатовский районный суд в Чехии признал украинку Алину Цвигунову виновной в мошенничестве и назначил ей два года лишения свободы с отсрочкой на 28 месяцев.

Об этом сообщает Novinky.cz, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщина получала государственные средства по фиктивным заявлениям на помощь для украинцев под временной защитой. Цвигунова подала сотни ложных заявлений, в которых указывала, что бесплатно предоставляет жилье иностранцам в 83 объектах недвижимости по всей Чехии. Благодаря этим документам она получила более 300 тысяч крон (более 12 тысяч евро). Еще около 2,5 миллиона крон (102 тысячи евро) ей получить не удалось.

По данным следствия, схема действовала с марта 2023-го по февраль 2024 года. Женщина искала имена граждан в соцсетях, используя их личные данные для подачи заявлений.

Во время слушания Цвигунова заявила, что сожалеет о содеянном и объяснила свои действия сложными жизненными обстоятельствами - высокой арендной платой в Праге и расходами на страхование сына. Она признала вину и оплатила компенсацию. Приговор является окончательным.

