РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8273 посетителя онлайн
Новости Мошеннические схемы
678 6

Фиктивное размещение беженцев из Украины: в Чехии осуждена украинка за мошенничество

чехія

Клатовский районный суд в Чехии признал украинку Алину Цвигунову виновной в мошенничестве и назначил ей два года лишения свободы с отсрочкой на 28 месяцев.

Об этом сообщает Novinky.cz, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщина получала государственные средства по фиктивным заявлениям на помощь для украинцев под временной защитой. Цвигунова подала сотни ложных заявлений, в которых указывала, что бесплатно предоставляет жилье иностранцам в 83 объектах недвижимости по всей Чехии. Благодаря этим документам она получила более 300 тысяч крон (более 12 тысяч евро). Еще около 2,5 миллиона крон (102 тысячи евро) ей получить не удалось.

По данным следствия, схема действовала с марта 2023-го по февраль 2024 года. Женщина искала имена граждан в соцсетях, используя их личные данные для подачи заявлений.

Во время слушания Цвигунова заявила, что сожалеет о содеянном и объяснила свои действия сложными жизненными обстоятельствами - высокой арендной платой в Праге и расходами на страхование сына. Она признала вину и оплатила компенсацию. Приговор является окончательным.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

беженцы (1702) Чехия (1815)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть бЄжЄнка з бАмбАса?
показать весь комментарий
13.10.2025 17:22 Ответить
Та не тільки. Оно і з Львівщини та Закарпаття тощо таких бігунів вистачає.
показать весь комментарий
13.10.2025 17:24 Ответить
Даремно відстрочку дали. Приклад має бути наочний для всіх схематозників. Я б ще майно конфіскував і примусив відшкодувати отримані бенефіти у потрійному розмірі.
показать весь комментарий
13.10.2025 17:28 Ответить
Така сволота дає привід до погіршення ставлень до українців в Чехії.
Добре було б депортувати її в Україну і посадити (дійсно посадити, без всяких) тут, а не в Чехії, де тюрма буде для неї курортом. Або депортувати до кацапії, за яку (за рускій мір) це gowno голосувало 30 років.
показать весь комментарий
13.10.2025 17:28 Ответить
Вона не українка, а етнічна кацапка, яка має паспорт громадянки України.
показать весь комментарий
13.10.2025 18:00 Ответить
от добродіїв-коментаторів зібралося до своєї співгромадянки.. і всі такі свідомі патріоти чеського бюджету
показать весь комментарий
13.10.2025 18:04 Ответить
 
 