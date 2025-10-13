УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8800 відвідувачів онлайн
Новини Шахрайські схеми
1 079 7

Фіктивне розміщення біженців з України: у Чехії засуджено українку за шахрайство

чехія

Клатовський районний суд у Чехії визнав українку Аліну Цвігунову винною у шахрайстві та призначив їй два роки позбавлення волі з відстрочкою на 28 місяців.

Про це повідомляє Novinky.cz, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жінка отримувала державні кошти за фіктивними заявами на допомогу для українців під тимчасовим захистом. Цвігунова подала сотні неправдивих заяв, у яких вказувала, що безоплатно надає житло іноземцям у 83 об’єктах нерухомості по всій Чехії. Завдяки цим документам вона отримала понад 300 тисяч крон (більше 12 тисяч євро). Ще близько 2,5 мільйона крон (102 тисячі євро) їй отримати не вдалося.

За даними слідства, схема діяла з березня 2023-го по лютий 2024 року. Жінка шукала імена громадян у соцмережах, використовуючи їхні особисті дані для подання заяв.

Під час слухання Цвігунова заявила, що шкодує про скоєне та пояснила свої дії складними життєвими обставинами - високою орендною платою в Празі та витратами на страхування сина. Вона визнала провину й сплатила компенсацію. Вирок є остаточним.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

біженці (1991) Чехія (1732)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть бЄжЄнка з бАмбАса?
показати весь коментар
13.10.2025 17:22 Відповісти
Та не тільки. Оно і з Львівщини та Закарпаття тощо таких бігунів вистачає.
показати весь коментар
13.10.2025 17:24 Відповісти
читай ! ЦвігунОВА, типове не Львівщині і не тим більше Закарпаттю,
показати весь коментар
13.10.2025 19:33 Відповісти
Даремно відстрочку дали. Приклад має бути наочний для всіх схематозників. Я б ще майно конфіскував і примусив відшкодувати отримані бенефіти у потрійному розмірі.
показати весь коментар
13.10.2025 17:28 Відповісти
Така сволота дає привід до погіршення ставлень до українців в Чехії.
Добре було б депортувати її в Україну і посадити (дійсно посадити, без всяких) тут, а не в Чехії, де тюрма буде для неї курортом. Або депортувати до кацапії, за яку (за рускій мір) це gowno голосувало 30 років.
показати весь коментар
13.10.2025 17:28 Відповісти
Вона не українка, а етнічна кацапка, яка має паспорт громадянки України.
показати весь коментар
13.10.2025 18:00 Відповісти
от добродіїв-коментаторів зібралося до своєї співгромадянки.. і всі такі свідомі патріоти чеського бюджету
показати весь коментар
13.10.2025 18:04 Відповісти
 
 