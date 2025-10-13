Фіктивне розміщення біженців з України: у Чехії засуджено українку за шахрайство

Клатовський районний суд у Чехії визнав українку Аліну Цвігунову винною у шахрайстві та призначив їй два роки позбавлення волі з відстрочкою на 28 місяців.

Про це повідомляє Novinky.cz, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жінка отримувала державні кошти за фіктивними заявами на допомогу для українців під тимчасовим захистом. Цвігунова подала сотні неправдивих заяв, у яких вказувала, що безоплатно надає житло іноземцям у 83 об’єктах нерухомості по всій Чехії. Завдяки цим документам вона отримала понад 300 тисяч крон (більше 12 тисяч євро). Ще близько 2,5 мільйона крон (102 тисячі євро) їй отримати не вдалося.

За даними слідства, схема діяла з березня 2023-го по лютий 2024 року. Жінка шукала імена громадян у соцмережах, використовуючи їхні особисті дані для подання заяв.

Під час слухання Цвігунова заявила, що шкодує про скоєне та пояснила свої дії складними життєвими обставинами - високою орендною платою в Празі та витратами на страхування сина. Вона визнала провину й сплатила компенсацію. Вирок є остаточним.

