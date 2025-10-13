Враг 52 раза атаковал на Покровском направлении, обезврежены 188 оккупантов, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 166 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес 73 авиационных удара, сбросил 134 управляемые авиабомбы, привлек для поражения 1 924 дроны-камикадзе и совершил 3 249 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть атак российских захватчиков. Сегодня противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 118 обстрелов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодязного, Кутьковки. До сих пор продолжается четыре боевых столкновения.

На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших войск. Бои шли в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки. Один бой до сих пор продолжается.

Также читайте: Российские власти "стирают" свою армию ради крошечных продвижений на фронте, - Politico

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Шандриголово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлении Ольговки и Дробышево. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отразили семь попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Григорьевка.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают одну вражескую атаку в направлении Ступочек.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Николайполье, Полтавка. Силы обороны сдержали натиск противника и уже отразили 20 атак врага.

На Покровском направлении захватчики осуществили 52 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоукраинка, Новоэкономическое, Балаган, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в направлении Новопавловки. До сих пор в некоторых локациях продолжаются боевые столкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 113 и ранили 75 оккупантов, уничтожили восемь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, 20 беспилотных летательных аппаратов, 20 единиц автомобильной техники, одну единицу специальной техники. Также украинские защитники поразили три боевые бронированные машины, одну артиллерийскую систему, 10 единиц автомобильной техники и семь укрытий для личного состава противника.

Читайте: Трамп может получить Нобелевскую премию мира, если остановит войну, - Зеленский

Боевые действия на юге

На Александровском направлении враг 23 раза пытался прорваться вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Сичневое, Вороное, Степное, Новониколаевка, Новогригорьевка, Ялта и Сосновка. Бои продолжаются в двух локациях.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Барвиновке и Зализнычному.

На Ореховском направлении агрессор провел четыре бесполезные атаки в районе Степного.

На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Больше читайте в нашем Telegram-канале