Российские власти "стирают" свою армию ради крошечных продвижений на фронте, - Politico
Россия потеряла более 281 тысячи военных только за первые восемь месяцев 2025 года, согласно документу, который, по данным украинской разведки, содержит утечку российских служебных данных.
Как пишет Politico, эти катастрофические потери - цена России за крошечные достижения на фронте, передает Цензор.НЕТ.
В нем говорится, что 86 744 солдата погибли, 33 966 - пропали без вести, 158 529 - ранены, а еще 2311 - попали в плен.
Даже российские источники признают масштаб трагедии. Проект Mediazona совместно с BBC подтвердил уже более 134 тысяч имен погибших, признавая, что реальные цифры гораздо выше
Несмотря на тысячи погибших, Россия практически не продвинулась на фронте. По данным аналитиков Frontelligence Insight, документ выглядит достоверным и совпадает с их оценками.
"Цифры соответствуют ожидаемому диапазону", - отметили в группе, подчеркнув, что потери РФ свидетельствуют о безжалостном ведении войны Кремлем.
Украинская военная разведка указывает на впечатляющее соотношение: на одного погибшего приходится лишь 1,3 раненого. Для сравнения - в большинстве современных войн это соотношение составляет 1 к 3, что свидетельствует об отсутствии медэвакуации и полном пренебрежении к жизни солдат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"повільне але впевнене просування" в якому місці я помилився? Чи може ми активно настпаємо і через 2-3 неділі будемо пити каву в Севастополі?
це про що було?
... але щойно папіка не стане - новий сЦарь заведе їх в темний смердичий підвал і зробить темну як з дочками та синочком ніколи кривавого