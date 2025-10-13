РУС
Российские власти "стирают" свою армию ради крошечных продвижений на фронте, - Politico

Кремль ведет войну, где жизнь солдата ничего не стоит

Россия потеряла более 281 тысячи военных только за первые восемь месяцев 2025 года, согласно документу, который, по данным украинской разведки, содержит утечку российских служебных данных.

Как пишет Politico, эти катастрофические потери - цена России за крошечные достижения на фронте, передает Цензор.НЕТ.

В нем говорится, что 86 744 солдата погибли, 33 966 - пропали без вести, 158 529 - ранены, а еще 2311 - попали в плен.

Даже российские источники признают масштаб трагедии. Проект Mediazona совместно с BBC подтвердил уже более 134 тысяч имен погибших, признавая, что реальные цифры гораздо выше

Несмотря на тысячи погибших, Россия практически не продвинулась на фронте. По данным аналитиков Frontelligence Insight, документ выглядит достоверным и совпадает с их оценками.

"Цифры соответствуют ожидаемому диапазону", - отметили в группе, подчеркнув, что потери РФ свидетельствуют о безжалостном ведении войны Кремлем.

Украинская военная разведка указывает на впечатляющее соотношение: на одного погибшего приходится лишь 1,3 раненого. Для сравнения - в большинстве современных войн это соотношение составляет 1 к 3, что свидетельствует об отсутствии медэвакуации и полном пренебрежении к жизни солдат.

армия РФ (20917) россия (97670) война в Украине (6518)
+1
Особисто я бачу повільне але впевнене просування кацапів на всіх напрямках, а про те що щось на росії ****** я не бачу.
13.10.2025 11:00 Ответить
Та є в нас своїх рахівників - шей Політіко
13.10.2025 09:53 Ответить
ЗСУ їх стирають, рашковладі просто пох на кріпаків.
13.10.2025 10:30 Ответить
та нам то шо*?хай обнуляют свое путиносранское тупое быдло..
13.10.2025 10:30 Ответить
та не зовсім, от якби вони стирались самі у себе, і нас не зачіпали, то було би і нам то шо.
13.10.2025 12:00 Ответить
Кожна країна будує свою єкономіку виходячи із власних можливостей. Хтось продає нафту, хтось пшеницю... Так само країни розробляють стратегії і ведуть війни виходячи із власних можливостей. Це нормально, не нормально що наші ЗМІ тяшаться з того. На жаль росія може собі дозволити витрачати людський ресурс і на жаль це спрацьовує. Тільки про це чолмусь наші ЗМІ мовчать, або брешуть, або сцють лохторату в очі.
13.10.2025 10:36 Ответить
Взагалі-то ні, такі об'ємні втрати вже не проходять безслідно для їх єконгміки.
13.10.2025 10:50 Ответить
Особисто я бачу повільне але впевнене просування кацапів на всіх напрямках, а про те що щось на росії ****** я не бачу.
13.10.2025 11:00 Ответить
Дуже впевнене, 0,8% України за 30+ місяців.
13.10.2025 12:06 Ответить
Ти це розкажи тим чиї домівки залишились на тих 0.8 відсоткам і їм вже ніде жити.
"повільне але впевнене просування" в якому місці я помилився? Чи може ми активно настпаємо і через 2-3 неділі будемо пити каву в Севастополі?
13.10.2025 16:49 Ответить
Впевненими і не дуже впевненими просуваннями війни не виграються. Особливо якщо вони настільки повільні.
13.10.2025 16:56 Ответить
Я не роблю висновки, я констатую факт.
13.10.2025 16:57 Ответить
Факт в тому що втішатися втратам ворога під час війни не є нормальним?
13.10.2025 22:44 Ответить
Я щось про втіхи писав?
14.10.2025 15:44 Ответить
"не нормально що наші ЗМІ тяшаться з того."

це про що було?
14.10.2025 21:26 Ответить
ліліпут веде бескінечну війну щоб його ******** залишалися живими - ваня та вова...
... але щойно папіка не стане - новий сЦарь заведе їх в темний смердичий підвал і зробить темну як з дочками та синочком ніколи кривавого
13.10.2025 12:05 Ответить
Чтобы говорить о трагедии нужно сравнивать цифры с обеих сторон. Но нам об этом не говорят. Ещё можно сравнить результат. 20% оккупированной территории. Ну а дальше наверное уже каждый сам для себя решает где зрада а где перемога.
13.10.2025 12:38 Ответить
 
 