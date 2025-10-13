Російська влада "стирає" свою армію заради крихітних просувань на фронті, - Politico

Росія втратила понад 281 тисячу військових лише за перші вісім місяців 2025 року, згідно з документом, який, за даними української розвідки, містить витік російських службових даних.

Як пише Politico, ці катастрофічні втрати - ціна Росії за крихітні здобутки на фронті, передає Цензор.НЕТ.

У ньому йдеться, що 86 744 солдати загинули, 33 966 - зникли безвісти, 158 529 - поранені, а ще 2311 - потрапили в полон.

Навіть російські джерела визнають масштаб трагедії. Проєкт Mediazona спільно з BBC підтвердив уже понад 134 тисячі імен загиблих, визнаючи, що реальні цифри набагато вищі

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попри тисячі загиблих, Росія практично не просунулася на фронті. За даними аналітиків Frontelligence Insight, документ виглядає достовірним і збігається з їхніми оцінками.

"Цифри відповідають очікуваному діапазону", — зазначили у групі, підкресливши, що втрати РФ свідчать про безжальне ведення війни Кремлем.

Українська військова розвідка вказує на вражаюче співвідношення: на одного загиблого припадає лише 1,3 пораненого. Для порівняння — у більшості сучасних воєн це співвідношення становить 1 до 3, що свідчить про відсутність медевакуації та повну зневагу до життя солдатів.

Також дивіться: Окупант лежить у чорному мішку на пустирі серед сміття і бур’янів: "И лежит этот пакетик уже неделю. Никому бедолага не нужен, бл#дь". ВIДЕО