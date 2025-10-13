Російська влада "стирає" свою армію заради крихітних просувань на фронті, - Politico
Росія втратила понад 281 тисячу військових лише за перші вісім місяців 2025 року, згідно з документом, який, за даними української розвідки, містить витік російських службових даних.
Як пише Politico, ці катастрофічні втрати - ціна Росії за крихітні здобутки на фронті, передає Цензор.НЕТ.
У ньому йдеться, що 86 744 солдати загинули, 33 966 - зникли безвісти, 158 529 - поранені, а ще 2311 - потрапили в полон.
Навіть російські джерела визнають масштаб трагедії. Проєкт Mediazona спільно з BBC підтвердив уже понад 134 тисячі імен загиблих, визнаючи, що реальні цифри набагато вищі
Попри тисячі загиблих, Росія практично не просунулася на фронті. За даними аналітиків Frontelligence Insight, документ виглядає достовірним і збігається з їхніми оцінками.
"Цифри відповідають очікуваному діапазону", — зазначили у групі, підкресливши, що втрати РФ свідчать про безжальне ведення війни Кремлем.
Українська військова розвідка вказує на вражаюче співвідношення: на одного загиблого припадає лише 1,3 пораненого. Для порівняння — у більшості сучасних воєн це співвідношення становить 1 до 3, що свідчить про відсутність медевакуації та повну зневагу до життя солдатів.
