Россия игнорирует экологическую катастрофу в Черном море: пляжи Анапы снова залиты мазутом

Россия продолжает уничтожать Черное море, игнорируя последствия масштабной экологической катастрофы. На пляжах Анапы снова фиксируют выбросы мазута с танкеров, которые в конце прошлого года разбились в Керченском проливе.

Авария танкеров произошла почти десять месяцев назад, но обломки судов до сих пор не подняли с морского дна, поэтому утечки мазута продолжаются. Власти РФ демонстрируют полное равнодушие к экологической угрозе: вместо реальной ликвидации последствий аварии они сосредоточены на войне против Украины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Это приводит к постоянному загрязнению Черного моря, которое будет иметь многолетние последствия для экосистемы региона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Страдают и сами российские граждане - бизнесы на Черноморском побережье понесли убытки из-за провального туристического сезона, а отдыхающие, которые все же решились приехать на курорты, рисковали собственным здоровьем. Пренебрежение последствиями катастрофы демонстрирует полную деградацию государственного управления в РФ - система, погрязшая в войне, уже не способна реагировать даже на угрозы собственной окружающей среде и населению", - пишут в ЦПД.

Также читайте: На Луганщине произошел взрыв газа в многоэтажке: два человека погибли; это уже второй подобный случай за последнее время. ФОТО