Россия игнорирует экологическую катастрофу в Черном море: пляжи Анапы снова залиты мазутом

Россия игнорирует катастрофу в Черном море

Россия продолжает уничтожать Черное море, игнорируя последствия масштабной экологической катастрофы. На пляжах Анапы снова фиксируют выбросы мазута с танкеров, которые в конце прошлого года разбились в Керченском проливе.

Авария танкеров произошла почти десять месяцев назад, но обломки судов до сих пор не подняли с морского дна, поэтому утечки мазута продолжаются. Власти РФ демонстрируют полное равнодушие к экологической угрозе: вместо реальной ликвидации последствий аварии они сосредоточены на войне против Украины.

Это приводит к постоянному загрязнению Черного моря, которое будет иметь многолетние последствия для экосистемы региона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Страдают и сами российские граждане - бизнесы на Черноморском побережье понесли убытки из-за провального туристического сезона, а отдыхающие, которые все же решились приехать на курорты, рисковали собственным здоровьем. Пренебрежение последствиями катастрофы демонстрирует полную деградацию государственного управления в РФ - система, погрязшая в войне, уже не способна реагировать даже на угрозы собственной окружающей среде и населению", - пишут в ЦПД.

там де кацапи там всюди помийка та поруха,ніщебродство та смерть....
14.10.2025 11:42 Ответить
тому , що фундаментальна основа існування московитів це захоплення земель і подальша асиміляція корінних народів - все.
не розвиток не добробут не злагода не наука , чисто тваринні інстинкти територій.
отже таке лайно довго існувати не може 350-400 років при тотальній інвізиції і терорі , ось і підходить до завершення існування цього смердючого лайна , років 28 і це утворення кане в небуття
14.10.2025 11:49 Ответить
ви впустили одне но,коли гине щось велике мимоволі воно підгрибає за собою меньших оточуючих.....
14.10.2025 12:03 Ответить
 
 