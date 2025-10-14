Росія ігнорує екологічну катастрофу в Чорному морі: пляжі Анапи знову залиті мазутом
Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи. На пляжах Анапи знову фіксують викиди мазуту з танкерів, які наприкінці минулого року розбилися в Керченській протоці.
Аварія танкерів сталася майже десять місяців тому, але уламки суден досі не підняли з морського дна, тому витоки мазуту тривають. Влада РФ демонструє повну байдужість до екологічної загрози: замість реальної ліквідації наслідків аварії вона зосереджена на війні проти України.
Це призводить до постійного забруднення Чорного моря, яке матиме багаторічні наслідки для екосистеми регіону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Страждають і самі російські громадяни - бізнеси на Чорноморському узбережжі зазнали збитків через провальний туристичний сезон, а відпочивальники, які все ж наважилися приїхати на курорти, ризикували власним здоров’ям. Нехтування наслідками катастрофи демонструє повну деградацію державного управління в РФ — система, що загрузла у війні, вже не спроможна реагувати навіть на загрози власному довкіллю та населенню", - пишуть у ЦПД.
не розвиток не добробут не злагода не наука , чисто тваринні інстинкти територій.
отже таке лайно довго існувати не може 350-400 років при тотальній інвізиції і терорі , ось і підходить до завершення існування цього смердючого лайна , років 28 і це утворення кане в небуття