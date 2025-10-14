Минфин США обвинил Китай в попытке "потянуть вниз" мировую экономику, – FT

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Китай в попытке навредить мировой экономике после введения Пекином масштабных экспортных ограничений на редкоземельные элементы и критические минералы.

Он заявил, что этот шаг подрывает международную репутацию КНР накануне ожидаемой встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее 29 октября, сообщает Financial Times.

"Это признак слабости их экономики, и они хотят потянуть всех за собой. Если они хотят замедлить мировую экономику, больше всего пострадают именно они", - сказал Бессент.

По данным источников, США подготовили пакет контрмер на случай отсутствия договоренностей. Рассматривается введение лицензирования для компаний, экспортирующих программное обеспечение в Китай - шаг с потенциально широким влиянием на китайские отрасли.

Американские чиновники заявили, что были удивлены "диспропорциональностью" шагов Пекина. По словам одного из высокопоставленных чиновников, главный переговорщик КНР Ли Ченган в августе предупреждал Вашингтон о жестком ответе: "мы ответим вне всяких ожиданий".

Бессент также предположил, что Си мог не быть осведомлен о моменте объявления ограничений. В США усматривают внутреннюю борьбу между ведомствами: "более жесткую" линию приписывают Минкоммерции и МГБ КНР.

Китай обвинил Вашингтон в эскалации, в частности из-за недавнего расширения "черных списков" Минторга США для тысяч дочерних структур китайских компаний. Американские официальные лица назвали это "поводом" для политики, которую Пекин готовил заранее.

США и Китай возобновили контакты в Вашингтоне - Бессент сообщил о "существенной коммуникации" на выходных. Он рассчитывает еще раз встретиться с вице-премьером Хэ Лифеном до переговоров лидеров.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительную 100% пошлину на китайские товары и экспортные ограничения на "любое критическое программное обеспечение" с 1 ноября.

Трамп отметил, что Китай якобы планирует масштабные экспортные ограничения почти на всю продукцию и даже на то, "чего не производит".