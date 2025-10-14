Нидерландские военные заметили неизвестные дроны во время учений НАТО в Польше, - СМИ

Во время учений НАТО Falcon Autumn в Польше нидерландские военные зафиксировали появление неизвестных дронов над аэродромом, где был расположен их лагерь. Также в это время возникли проблемы со связью между военными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.

"Нидерландские военные во время учений в Польше столкнулись с подозрительными дронами. Министерство обороны Нидерландов подтвердило эту информацию нидерландскому вещателю NOS после публикации в газете AD. Также возникли проблемы со связью между военными", - отметил представитель нидерландского Минобороны.

Издание уточняет, что военные изначально не имели при себе систем защиты от беспилотников, однако они были доставлены из Нидерландов вскоре после инцидентов. Бригадный генерал Франк Грандиа подчеркнул, что непосредственной угрозы не было, а военные оперативно внесли изменения в учения.

Аэромобильная бригада ВС Нидерландов находилась в Польше в рамках масштабных учений Falcon Autumn с участием Польши и США. Кто именно стоит за запуском дронов и нарушением связи, пока неизвестно.

"Мы знаем, что есть стороны, которые чрезвычайно заинтересованы в том, что мы делаем, и следят за учениями", - добавил Грандиа. Позже дроны улетели, а в учения были внесены необходимые коррективы.

