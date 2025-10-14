УКР
Нідерландські військові помітили невідомі дрони під час навчань НАТО у Польщі, - ЗМІ

Військові навчання НАТО стартували в Естонії

Під час навчань НАТО Falcon Autumn у Польщі нідерландські військові зафіксували появу невідомих дронів над аеродромом, де був розташований їхній табір. Також у цей час виникли проблеми зі зв’язком між військовими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

"Нідерландські військові під час навчань у Польщі зіткнулися з підозрілими дронами. Міністерство оборони Нідерландів підтвердило цю інформацію нідерландському мовнику NOS після публікації в газеті AD. Також виникли проблеми зі зв’язком між військовими", - зазначив речник нідерландського Міноборони.

Видання уточнює, що військові спершу не мали при собі систем захисту від безпілотників, проте вони були доставлені з Нідерландів незабаром після інцидентів. Бригадний генерал Франк Грандіа підкреслив, що безпосередньої загрози не було, а військові оперативно внесли зміни до навчань.

Аеромобільна бригада ЗС Нідерландів перебувала в Польщі в межах масштабних навчань Falcon Autumn за участю Польщі та США. Хто саме стоїть за запуском дронів і порушенням зв’язку, наразі невідомо.

"Ми знаємо, що є сторони, які надзвичайно зацікавлені в тому, що ми робимо, і стежать за навчаннями", - додав Грандіа. Пізніше дрони відлетіли, а у навчання було внесено необхідні корективи.

збивати не пробували
14.10.2025 15:13 Відповісти
Было время когда все замечали летающие тарелки. Все пройдет.
14.10.2025 15:29 Відповісти
Та хай собі літає - тільки, щоб не було ескалації, не треба провокувати козломордий рашкостан. Краще дайте їм побільше віз та можливості їздити по Європі - а там і "зєльониє, вєжлівиє люді" (або нелюди) зі зброєю в гості приїдуть.
14.10.2025 15:33 Відповісти
Добре, військові з Нідерландів помітили, кудись доповіли, внесли корективи. А чому польські ПВО не помітили що літає в їхньому небі - так і табун "Шахедів" залетить робити чорну справу.
14.10.2025 16:02 Відповісти
та да, невідомі....взагалі йух знає чиї! прававий був лавровий кінь - дибіли, блд.
