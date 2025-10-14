Нідерландські військові помітили невідомі дрони під час навчань НАТО у Польщі, - ЗМІ

Під час навчань НАТО Falcon Autumn у Польщі нідерландські військові зафіксували появу невідомих дронів над аеродромом, де був розташований їхній табір. Також у цей час виникли проблеми зі зв’язком між військовими.

"Нідерландські військові під час навчань у Польщі зіткнулися з підозрілими дронами. Міністерство оборони Нідерландів підтвердило цю інформацію нідерландському мовнику NOS після публікації в газеті AD. Також виникли проблеми зі зв’язком між військовими", - зазначив речник нідерландського Міноборони.

Видання уточнює, що військові спершу не мали при собі систем захисту від безпілотників, проте вони були доставлені з Нідерландів незабаром після інцидентів. Бригадний генерал Франк Грандіа підкреслив, що безпосередньої загрози не було, а військові оперативно внесли зміни до навчань.

Аеромобільна бригада ЗС Нідерландів перебувала в Польщі в межах масштабних навчань Falcon Autumn за участю Польщі та США. Хто саме стоїть за запуском дронів і порушенням зв’язку, наразі невідомо.

"Ми знаємо, що є сторони, які надзвичайно зацікавлені в тому, що ми робимо, і стежать за навчаннями", - додав Грандіа. Пізніше дрони відлетіли, а у навчання було внесено необхідні корективи.

