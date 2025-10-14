На фронте зафиксировано 113 боестолкновений, 47 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 14 октября враг 113 раз атаковал позиции Сил обороны.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Бояро-Лежачие, Новая Гута, Нововасильевка, Бобылевка, Сытное Сумской области; Заря, Архиповка, Заречье Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник пять раз пытался проводить наступательные действия. Вражеская авиация нанесла четыре авиаудара, в целом сбросив 12 управляемых авиационных бомб. Также враг совершил 98 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили семь штурмов врага вблизи Каменки, Западного и Кутьковки, а также в направлении Колодязного и Бологовки. До сих пор продолжаются еще три боевых столкновения.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в районе населенного пункта Песчаное и в направлении Петропавловки и Новоплатоновки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили три атаки в направлении Дробышево и вблизи населенных пунктов Среднее и Колодези. Одна атака продолжается до сих пор.

На Славянском направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки - подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения с противником в районах Ступочек и Орехово-Васильевки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Константиновском направлении российские оккупанты семь раз штурмовали позиции наших защитников в направлении Константиновки и вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русина Яра и Полтавки. Украинские подразделения отбили пять атак, еще две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 47 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Михайловка, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое, Новоукраинка, Филия и в направлении Новопавловки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 39 атак, бои продолжаются.

Боевые действия на юге

На Александровском направлении захватчики девять раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ялта, Сичневое, Сосновка, Новониколаевка, Полтавка. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг сегодня не проводил никаких наступательных действий.

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Степного. Авиационному удару подвергся населенный пункт Новоандреевка.

На Приднепровском направлении авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Ольговке.

