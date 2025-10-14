РУС
Ударные дроны расширили "килл-зону" на фронте до 10 км, - Сырский

Сырский: новые технологии спасают жизни украинских воинов на фронте

Ударные дроны существенно изменили условия ведения боевых действий и расширили так называемую "килл-зону" на передовой. Если раньше она ограничивалась несколькими километрами, то сейчас достигает уже 10 км.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский на фейсбук-странице.

"На нынешнем этапе войны реалии поля боя определяют ударные дроны, а "килл-зона" достигает уже 10 километров. При таких условиях для оперативной эвакуации раненых огромное значение приобретают способности нашей логистики и военной медицины. Мы должны видеть войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье", - говорится в заметке.

В войсках вводят новые медицинские технологии для поддержки бойцов

По словам главнокомандующего, во время ежемесячного совещания по вопросам медицинского обеспечения ВСУ он заслушал доклад о применении новейших инструментов медслужбой 106-й отдельной бригады теробороны.

Речь идет о портативных медицинских комплексах FMC, которые позволяют военным врачам предоставлять онлайн-консультации в зоне боевых действий. Благодаря этой системе можно передавать данные:

  • ЭКГ,

  • дерматоскопии,

  • ультрасоноскопии,

  • отоскопии.

Это особенно важно в случаях, когда военные находятся на значительном расстоянии от госпиталей или специализированных медучреждений.

Первая партия оборудования уже поступила в подразделения, и оно доказало свою эффективность на практике.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наземный робот-дрон вывозит с поля боя тяжелораненного бойца, которого считали погибшим: "Боженьки, помоги ему, родной. Прошу тебя". ВИДЕО

"Полученный практический опыт следует масштабировать и распространять в войсках. Это и применение информационно-коммуникационных технологий, и эвакуация раненых с поля боя с помощью наземных роботизированных комплексов, и другие технологические и организационные решения", - отметил Сырский.

По словам главнокомандующего, продолжается также работа по цифровизации учета медицинской помощи военнослужащим. Уменьшается количество бумаг, пациентов освобождают от лишней бюрократической волокиты.

Автор: 

Александр Сырский (745) война в Украине (6506)
Сортировать:
Краще розповідай як ти с зеленским воюєш САУ Богдана, які гнида випускає по 40 штук на місяц. А там повна дупа - https://www.youtube.com/watch?v=H_CU3bMITIg
мо України закуповує снаряди котрі летять десь влучно на 8000 метрів, замість 40000 метрів. Американськи набої 50 bmg з гвинтівки Барет 107 - дальність 7800 метрів. Мразота.
показать весь комментарий
14.10.2025 14:04 Ответить
Сирський, то є така сама проросійська риго-зелена нечесть, яка знищує українців. В нього відсутні перемоги, а тільки здача територій!
показать весь комментарий
14.10.2025 14:42 Ответить
https://t.me/rozumaha/27031 Євген Магда:
Двоє військовослужбовців, які служили із головнокомандувачем ЗСУ ще за часів АТО/ООС, розповідають http://LIGA.net/ LIGA.net, що коло тих, кому Сирський довіряє, дуже обмежене. І що Сирський оточує себе людьми, які доповідатимуть йому те, що він хоче чути. В оточенні головкома заперечують: ідеться не про формування комфортної інформаційної бульбашки, а про ефективність команди.
"Моє враження, що в армії наростає тихе нерозуміння й непідтримка головнокомандувача. Це може вилитися в катастрофічні наслідки", - каже представниця оборонного комітету парламенту Соломія Бобровська (фракція Голос).

http://LIGA.net/ LIGA.net поспілкувалась з десятками людей, щоб розібратись, як головнокомандувач Сирський переформатовує українську армію. Та, головне, як відбирає собі "фаворитів".

🔗 https://www.liga.net/ua/politics/articles/mikromenedzher-viyny-yak-syrskyy-formuie-svoiu-hvardiiu-vplyvu-u-zsu?utm_source=tgliga&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=social Читайте у матеріалі LIGA.net.
показать весь комментарий
14.10.2025 15:00 Ответить
 
 