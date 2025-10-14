Ударные дроны расширили "килл-зону" на фронте до 10 км, - Сырский
Ударные дроны существенно изменили условия ведения боевых действий и расширили так называемую "килл-зону" на передовой. Если раньше она ограничивалась несколькими километрами, то сейчас достигает уже 10 км.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский на фейсбук-странице.
"На нынешнем этапе войны реалии поля боя определяют ударные дроны, а "килл-зона" достигает уже 10 километров. При таких условиях для оперативной эвакуации раненых огромное значение приобретают способности нашей логистики и военной медицины. Мы должны видеть войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье", - говорится в заметке.
В войсках вводят новые медицинские технологии для поддержки бойцов
По словам главнокомандующего, во время ежемесячного совещания по вопросам медицинского обеспечения ВСУ он заслушал доклад о применении новейших инструментов медслужбой 106-й отдельной бригады теробороны.
Речь идет о портативных медицинских комплексах FMC, которые позволяют военным врачам предоставлять онлайн-консультации в зоне боевых действий. Благодаря этой системе можно передавать данные:
-
ЭКГ,
-
дерматоскопии,
-
ультрасоноскопии,
-
отоскопии.
Это особенно важно в случаях, когда военные находятся на значительном расстоянии от госпиталей или специализированных медучреждений.
Первая партия оборудования уже поступила в подразделения, и оно доказало свою эффективность на практике.
"Полученный практический опыт следует масштабировать и распространять в войсках. Это и применение информационно-коммуникационных технологий, и эвакуация раненых с поля боя с помощью наземных роботизированных комплексов, и другие технологические и организационные решения", - отметил Сырский.
По словам главнокомандующего, продолжается также работа по цифровизации учета медицинской помощи военнослужащим. Уменьшается количество бумаг, пациентов освобождают от лишней бюрократической волокиты.
мо України закуповує снаряди котрі летять десь влучно на 8000 метрів, замість 40000 метрів. Американськи набої 50 bmg з гвинтівки Барет 107 - дальність 7800 метрів. Мразота.
Двоє військовослужбовців, які служили із головнокомандувачем ЗСУ ще за часів АТО/ООС, розповідають http://LIGA.net/ LIGA.net, що коло тих, кому Сирський довіряє, дуже обмежене. І що Сирський оточує себе людьми, які доповідатимуть йому те, що він хоче чути. В оточенні головкома заперечують: ідеться не про формування комфортної інформаційної бульбашки, а про ефективність команди.
"Моє враження, що в армії наростає тихе нерозуміння й непідтримка головнокомандувача. Це може вилитися в катастрофічні наслідки", - каже представниця оборонного комітету парламенту Соломія Бобровська (фракція Голос).
http://LIGA.net/ LIGA.net поспілкувалась з десятками людей, щоб розібратись, як головнокомандувач Сирський переформатовує українську армію. Та, головне, як відбирає собі "фаворитів".
