Ударные дроны расширили "килл-зону" на фронте до 10 км, - Сырский

Ударные дроны существенно изменили условия ведения боевых действий и расширили так называемую "килл-зону" на передовой. Если раньше она ограничивалась несколькими километрами, то сейчас достигает уже 10 км.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский на фейсбук-странице.

"На нынешнем этапе войны реалии поля боя определяют ударные дроны, а "килл-зона" достигает уже 10 километров. При таких условиях для оперативной эвакуации раненых огромное значение приобретают способности нашей логистики и военной медицины. Мы должны видеть войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье", - говорится в заметке.

В войсках вводят новые медицинские технологии для поддержки бойцов

По словам главнокомандующего, во время ежемесячного совещания по вопросам медицинского обеспечения ВСУ он заслушал доклад о применении новейших инструментов медслужбой 106-й отдельной бригады теробороны.

Речь идет о портативных медицинских комплексах FMC, которые позволяют военным врачам предоставлять онлайн-консультации в зоне боевых действий. Благодаря этой системе можно передавать данные:

ЭКГ,

дерматоскопии,

ультрасоноскопии,

отоскопии.

Это особенно важно в случаях, когда военные находятся на значительном расстоянии от госпиталей или специализированных медучреждений.

Первая партия оборудования уже поступила в подразделения, и оно доказало свою эффективность на практике.

"Полученный практический опыт следует масштабировать и распространять в войсках. Это и применение информационно-коммуникационных технологий, и эвакуация раненых с поля боя с помощью наземных роботизированных комплексов, и другие технологические и организационные решения", - отметил Сырский.

По словам главнокомандующего, продолжается также работа по цифровизации учета медицинской помощи военнослужащим. Уменьшается количество бумаг, пациентов освобождают от лишней бюрократической волокиты.