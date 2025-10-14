Ударні дрони розширили "кілл-зону" на фронті до 10 км, - Сирський

Ударні дрони істотно змінили умови ведення бойових дій та розширили так звану "кілл-зону" на передовій. Якщо раніше вона обмежувалася декількома кілометрами, то зараз сягає вже 10 км.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фейсбук-сторінці.

"На нинішньому етапі війни реалії поля бою визначають ударні дрони, а "кілл-зона" сягає вже 10 кілометрів. За таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини. Ми повинні бачити війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя і здоров'я", - йдеться в дописі.

У військах запроваджують нові медичні технології для підтримки бійців

За словами головнокомандувача, під час щомісячної наради з питань медичного забезпечення ЗСУ він заслухав доповідь про застосування новітніх інструментів медслужбою 106-ї окремої бригади тероборони.

Йдеться про портативні медичні комплекси FMC, які дозволяють військовим лікарям надавати онлайн-консультації у зоні бойових дій. Завдяки цій системі можна передавати дані:

ЕКГ,

дерматоскопії,

ультрасоноскопії,

отоскопії.

Це особливо важливо у випадках, коли військові перебувають на значній відстані від госпіталів чи спеціалізованих медзакладів.

Перша партія обладнання вже надійшла до підрозділів, і воно довело свою ефективність на практиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наземний робот-дрон вивозить із поля бою важкопораненого бійця, якого вважали загиблим: "Боженьки, допоможи йому, рідненький. Прошу тебе". ВIДЕО

"Отриманий практичний досвід варто масштабувати й поширювати у військах. Це й застосування інформаційно-комунікаційних технологій, і евакуація поранених із поля бою за допомогою наземних роботизованих комплексів, і інші технологічні та організаційні рішення", - зазначив Сирський.

За словами головнокомандувача, триває також робота щодо цифровізації обліку медичної допомоги військовослужбовцям. Зменшується кількість паперів, пацієнтів звільняють від зайвої бюрократичної тяганини.