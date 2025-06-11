Наземний робот-дрон вивозить із поля бою важкопораненого бійця, якого вважали загиблим: "Боженьки, допоможи йому, рідненький. Прошу тебе". ВIДЕО
Бійці підрозділу К-2 евакуювали пораненого побратима із поля бою за допомогою наземного робота-дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, евакуація проводилася в умовах складної бойової обстановки. На відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що поранений воїн самотужки зміг вибратися на платформу безпілотника і був доправлений у безпечне місце.
"Унікальні кадри порятунку важкопораненого бійця із надскладної ділянки фронту за допомогою наземного робота. Підрозділ K-2 оприлюднив відео евакуації: з поля бою українського захисника, якого вважали загиблим, вивіз робот-дрон Ardal. За чотири дні полку К-2 вдалося провести чотири успішні евакуації бійців суміжних підрозділів", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+30 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар11.06.2025 13:24 Відповісти Посилання
+27 Dudash Laci #552205
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+23 Nika Vesela
показати весь коментар11.06.2025 13:27 Відповісти Посилання
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Дякую за порятунок важливого для всіх нас життя воїна🙏