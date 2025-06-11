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Новини Відео Медична допомога пораненим Механізм медичної евакуації
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Наземний робот-дрон вивозить із поля бою важкопораненого бійця, якого вважали загиблим: "Боженьки, допоможи йому, рідненький. Прошу тебе". ВIДЕО

Бійці підрозділу К-2 евакуювали пораненого побратима із поля бою за допомогою наземного робота-дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, евакуація проводилася в умовах складної бойової обстановки. На відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що поранений воїн самотужки зміг вибратися на платформу безпілотника і був доправлений у безпечне місце. 

"Унікальні кадри порятунку важкопораненого бійця із надскладної ділянки фронту за допомогою наземного робота. Підрозділ K-2 оприлюднив відео евакуації: з поля бою українського захисника, якого вважали загиблим, вивіз робот-дрон Ardal. За чотири дні полку К-2 вдалося провести чотири успішні евакуації бійців суміжних підрозділів", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Робот від учасників Brave1 евакуював трьох поранених, які місяць перебували в оточенні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

порятунок (120) евакуація (2344) дрони (4925) бій (182)


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Топ коментарі
+30
Дай Боже щоб воїн одужав . Слава герою!
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11.06.2025 13:24 Відповісти
+27
Фантастика!!!!!! Людська думка і Божа поміч!!!!!!
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11.06.2025 13:20 Відповісти
+23
Дякую тобі Боженька за людяність наших мужніх і сильних військових🙏
Дякую за порятунок важливого для всіх нас життя воїна🙏
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11.06.2025 13:27 Відповісти
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Фантастика!!!!!! Людська думка і Божа поміч!!!!!!
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11.06.2025 13:20 Відповісти
"Неземний " дрон
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11.06.2025 13:22 Відповісти
Дай Боже щоб воїн одужав . Слава герою!
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11.06.2025 13:24 Відповісти
Дякую тобі Боженька за людяність наших мужніх і сильних військових🙏
Дякую за порятунок важливого для всіх нас життя воїна🙏
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11.06.2025 13:27 Відповісти
Важкий дуже , якщо ота воронка це по ньому
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11.06.2025 13:38 Відповісти
Сльози!!!!! Напевне від щастя цього разу!! Виживи, Герой!
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11.06.2025 14:08 Відповісти
Принцип дуже правильний і корисний, хоч і небезпечний: транспортування пораненого з передової(пункту збору) безпосередньо до пунктів надання медичної допомоги. Проблема в тому, що бійця треба погрузити, перед тим надавши першу медичну допомогу. У нас (в Радянській Армії) були подібні засоби, називався ТПК (транспортер передового краю), на шасі ЛУАЗ ("волинянка"): низький кліренс, з коротким рулем,лежачий в кабіні водій-санітар, броньовані бокові борти. Багатьом українцям було врятоване життя...
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11.06.2025 14:29 Відповісти
А це щось!!!! Молодці, і виздоровлення як найшвидше воїну!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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11.06.2025 14:46 Відповісти
 
 