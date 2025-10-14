На "Рамштайне" семь стран объявят о взносах на закупку американского оружия для Украины, — посол Гетьманчук

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") ожидается заявление семи стран-союзников об их взносах на закупку американского оружия по программе PURL

Об этом заявила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"PURL для нас - очень серьезный приоритет. И мы рассчитываем, что на заседании в формате "Рамштайн" по меньшей мере 7 стран озвучат свои взносы в PURL - это те страны, которые уже сигнализировали о своей готовности", - заявила она.

Инициатива PURL предусматривает, что государства-члены НАТО, а также государства-партнеры Альянса финансируют закупку в США оружия, которое поступает напрямую в Силы обороны Украины.

Посол напомнила, что на данный момент шесть государств-членов НАТО уже объявили о своем вкладе.

"Но мы также работаем над тем, чтобы некоторые страны, которые будут анонсировать свои взносы, увеличили их объем. Также я очень надеюсь, что завтра мы увидим страны, которые уже сделали свой вклад в PURL, но готовы сделать повторный уже сейчас, не дожидаясь конца года или начала следующего", - заявила Гетьманчук.

