На "Рамштайне" семь стран объявят о взносах на закупку американского оружия для Украины, — посол Гетьманчук

рамштайн

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") ожидается заявление семи стран-союзников об их взносах на закупку американского оружия по программе PURL

Об этом заявила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"PURL для нас - очень серьезный приоритет. И мы рассчитываем, что на заседании в формате "Рамштайн" по меньшей мере 7 стран озвучат свои взносы в PURL - это те страны, которые уже сигнализировали о своей готовности", - заявила она.

Инициатива PURL предусматривает, что государства-члены НАТО, а также государства-партнеры Альянса финансируют закупку в США оружия, которое поступает напрямую в Силы обороны Украины.

Посол напомнила, что на данный момент шесть государств-членов НАТО уже объявили о своем вкладе.

Также читайте: Посол США в НАТО Уитакер анонсировал новые соглашения о поставках оружия Украине в рамках программы PURL

"Но мы также работаем над тем, чтобы некоторые страны, которые будут анонсировать свои взносы, увеличили их объем. Также я очень надеюсь, что завтра мы увидим страны, которые уже сделали свой вклад в PURL, но готовы сделать повторный уже сейчас, не дожидаясь конца года или начала следующего", - заявила Гетьманчук.

НАТО (10431) оружие (10483) США (28056) Рамштайн (184)
МІН-ДІЧ - не буде посередником? І то є круто!!!
14.10.2025 21:32 Ответить
у зегнид язики випереджують мізки.
14.10.2025 21:41 Ответить
,,А что нам скажет начальник транспортного цеха?,,
14.10.2025 21:44 Ответить
Во. В корень.
Выступление начальника транспортного цеха было на внутри заводском ссобрании. Я не знаю какой мудак это вынес на всеобщее обсуждение.
На Рамштайне заявят. Кому? Друг другу, Украине? Или продавцу Трампу? Заявят прессе. Самому главному эксперту. Это политика и война в прямом эфире.
Месяцами анонсируется контрнаступлене, всему миру озвучивается кол-во переданных снарядов. Осталось зрительским голосованием назначать военноначальников.
14.10.2025 21:58 Ответить
 
 