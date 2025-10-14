На "Рамштайні" сім країн оголосять про внески у закупівлю американської зброї для України, — посол Гетьманчук
На засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") очікується заява семи країн-союзників про їхні внески на закупівлю американської зброї за програмою PURL
Про це заявила посол України при НАТО Альона Гетьманчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"PURL для нас – дуже серйозний пріоритет. І ми розраховуємо, що на засіданні у форматі "Рамштайн" щонайменше 7 країн озвучать свої внески у PURL – це ті країни, які вже сигналізували про свою готовність", – заявила вона.
Ініціатива PURL передбачає, що держави-члени НАТО, а також держави-партнери Альянсу фінансують закупівлю в США зброї, яка надходить напряму до Сил оборони України.
Посол нагадала, що наразі шість держав-членів НАТО вже оголосили про свій внесок.
"Але ми також працюємо над тим, щоб деякі країни, що анонсуватимуть свої внески, збільшили їхній обсяг. Також я дуже сподіваюсь, що завтра ми побачимо країни, які вже зробили свій внесок в PURL, але готові зробити повторний вже зараз, не чекаючи кінця року чи початку наступного", – заявила Гетьманчук.
Выступление начальника транспортного цеха было на внутри заводском ссобрании. Я не знаю какой мудак это вынес на всеобщее обсуждение.
На Рамштайне заявят. Кому? Друг другу, Украине? Или продавцу Трампу? Заявят прессе. Самому главному эксперту. Это политика и война в прямом эфире.
Месяцами анонсируется контрнаступлене, всему миру озвучивается кол-во переданных снарядов. Осталось зрительским голосованием назначать военноначальников.