На "Рамштайні" сім країн оголосять про внески у закупівлю американської зброї для України, — посол Гетьманчук

На засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") очікується заява семи країн-союзників про їхні внески на закупівлю американської зброї за програмою PURL

повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"PURL для нас – дуже серйозний пріоритет. І ми розраховуємо, що на засіданні у форматі "Рамштайн" щонайменше 7 країн озвучать свої внески у PURL – це ті країни, які вже сигналізували про свою готовність", – заявила вона.

Ініціатива PURL передбачає, що держави-члени НАТО, а також держави-партнери Альянсу фінансують закупівлю в США зброї, яка надходить напряму до Сил оборони України.

Посол нагадала, що наразі шість держав-членів НАТО вже оголосили про свій внесок.

"Але ми також працюємо над тим, щоб деякі країни, що анонсуватимуть свої внески, збільшили їхній обсяг. Також я дуже сподіваюсь, що завтра ми побачимо країни, які вже зробили свій внесок в PURL, але готові зробити повторний вже зараз, не чекаючи кінця року чи початку наступного", – заявила Гетьманчук.

