УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10490 відвідувачів онлайн
Новини Програма PURL
273 5

На "Рамштайні" сім країн оголосять про внески у закупівлю американської зброї для України, — посол Гетьманчук

рамштайн

На засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") очікується заява семи країн-союзників про їхні внески на закупівлю американської зброї за програмою PURL

Про це заявила посол України при НАТО Альона Гетьманчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"PURL для нас – дуже серйозний пріоритет. І ми розраховуємо, що на засіданні у форматі "Рамштайн" щонайменше 7 країн озвучать свої внески у PURL – це ті країни, які вже сигналізували про свою готовність", – заявила вона.

Ініціатива PURL передбачає, що держави-члени НАТО, а також держави-партнери Альянсу фінансують закупівлю в США зброї, яка надходить напряму до Сил оборони України.

Посол нагадала, що наразі шість держав-членів НАТО вже оголосили про свій внесок.

Також читайте: Посол США в НАТО Вітакер анонсував нові угоди про постачання зброї Україні в рамках програми PURL

"Але ми також працюємо над тим, щоб деякі країни, що анонсуватимуть свої внески, збільшили їхній обсяг. Також я дуже сподіваюсь, що завтра ми побачимо країни, які вже зробили свій внесок в PURL, але готові зробити повторний вже зараз, не чекаючи кінця року чи початку наступного", – заявила Гетьманчук.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

НАТО (6897) зброя (7786) США (24506) Рамштайн (192)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МІН-ДІЧ - не буде посередником? І то є круто!!!
показати весь коментар
14.10.2025 21:32 Відповісти
у зегнид язики випереджують мізки.
показати весь коментар
14.10.2025 21:41 Відповісти
,,А что нам скажет начальник транспортного цеха?,,
показати весь коментар
14.10.2025 21:44 Відповісти
Во. В корень.
Выступление начальника транспортного цеха было на внутри заводском ссобрании. Я не знаю какой мудак это вынес на всеобщее обсуждение.
На Рамштайне заявят. Кому? Друг другу, Украине? Или продавцу Трампу? Заявят прессе. Самому главному эксперту. Это политика и война в прямом эфире.
Месяцами анонсируется контрнаступлене, всему миру озвучивается кол-во переданных снарядов. Осталось зрительским голосованием назначать военноначальников.
показати весь коментар
14.10.2025 21:58 Відповісти
посол "зеленої брехні" оголосив, а щонайменше 7 країн (переліку котроих посол не знає) не оголосили поки що нікуя...
показати весь коментар
14.10.2025 22:06 Відповісти
 
 