Посол США в НАТО Вітакер анонсував нові угоди про постачання зброї Україні в рамках програми PURL
Цього тижня очікуються оголошення щодо нових угод у рамках ініціативи НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлі озброєнь у США для їхньої подальшої передачі Україні.
Про це сказав журналістам 14 жовтня посол США при НАТО Метью Вітакер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Так – і так", – сказав Вітакер, відповідаючи на запитання журналістів, чи варто очікувати нових зобов’язань в межах PURL цього тижня, а також – чи погоджується він з тим, що Південноєвропейські союзники НАТО повинні більш активно долучатися до цього проєкту.
"Завдяки PURL президент Трамп надав можливість нашим європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, придбавати найкраще у світі американське озброєння та боєприпаси й передавати їх Україні. Україна цього потребує, вона цього прагне, і ми повинні гарантувати безперервність постачань, щоб союзники активніше долучалися до закупівель", - додав дипломат.
Він наголосив, що механізм PURL "наразі працює стабільно та ефективно".
Посол США додав, що, "якщо Україна має отримати все необхідне для свого захисту, найшвидший і найпрактичніший спосіб допомоги союзників – інвестувати у PURL".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль