Посол США в НАТО Уитакер анонсировал новые соглашения о поставках оружия Украине в рамках программы PURL

Мэтью Уитакер

На этой неделе ожидаются объявления о новых соглашениях в рамках инициативы НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предусматривает закупки вооружений у США для их дальнейшей передачи Украине.

Об этом сказал журналистам 14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Да - и да", - сказал Уитакер, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ожидать новых обязательств в рамках PURL на этой неделе, а также - согласен ли он с тем, что Южноевропейские союзники НАТО должны более активно участвовать в этом проекте.

"Благодаря PURL президент Трамп предоставил возможность нашим европейским союзникам по НАТО, а также Канаде, приобретать лучшее в мире американское вооружение и боеприпасы и передавать их Украине. Украина в этом нуждается, она этого хочет, и мы должны гарантировать непрерывность поставок, чтобы союзники активнее участвовали в закупках", - добавил дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словения присоединилась к программе PURL по закупке оружия США для Украины

Он отметил, что механизм PURL "пока работает стабильно и эффективно".

Посол США добавил, что, "если Украина должна получить все необходимое для своей защиты, самый быстрый и практичный способ помощи союзников - инвестировать в PURL".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Макрон обсудили потребности Украины в ПВО и расширение программы PURL

Ну давайте опять CША помоями обольем!
показать весь комментарий
14.10.2025 17:03 Ответить
 
 