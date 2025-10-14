США изменили подход — поощряют европейцев поддерживать Украину, - Гетьманчук

Руководство США изменило отношение к усилиям других партнеров в военной поддержке Украины.

Об этом заявила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"При Байдене европейским союзникам выставлялся определенный потолок в форматах помощи, и другие страны должны были упираться в этот потолок, но ни в коем случае не перепрыгивать его. Сейчас наоборот - администрация Трампа поощряет европейцев показать, что они готовы сделать для собственной безопасности и в вопросах поддержки Украины", - рассказала посол.

В то же время Гетьманчук подчеркнула, что речь не идет об ограничении только европейской помощью. Поставка оружия из Европы не может полностью заменить американскую военную поддержку. "У США есть вооружение, которые не могут перекрыть другие страны, или по номенклатуре, то есть по типу тех вооружений, или по количеству и доступности, то есть чтобы оно уже имелось на складах и было доставлено в Украину быстро", - пояснила посол.

Также читайте: На "Рамштайн" семь стран объявят о взносах в закупку американского оружия для Украины, - посол Гетьманчук

Поэтому во всех контактах с партнерами, в частности на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, на которую приглашен также украинский министр Денис Шмыгаль, Украина в приоритетном порядке ставит вопрос о финансировании закупки оружия в США по программе PURL.

"И когда европейские партнеры видят (в объяснениях Украины. - Ред.), что по некоторым позициям через PURL мы закрываем 90% или даже больше, то для них это серьезный аргумент рассмотреть свой вклад в инициативу", - заявила она.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ